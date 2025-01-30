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Умерла британская певица Марианна Фейтфулл
Умерла британская певица Марианна Фейтфулл - РИА Новости, 30.01.2025
Умерла британская певица Марианна Фейтфулл
Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась в возрасте 78 лет, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:25:00+03:00
2025-01-30T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась в возрасте 78 лет, сообщает телеканал Sky News. "Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в окружении своей любящей семьи", - приводит телеканал слова представителя исполнительницы. Наибольшую известность артистке принес хит 1960-х годов As Tears Go By. В 1999 году Фейтфулл попала на 25-е место в списке "100 величайших женщин рок-н-ролла" по версии американского музыкального телеканала VH1.
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лондон, в мире, великобритания
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Умерла британская певица Марианна Фейтфулл
Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла в возрасте 78 лет