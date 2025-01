https://ria.ru/20250130/feytfull-1996499181.html

Умерла британская певица Марианна Фейтфулл

Умерла британская певица Марианна Фейтфулл - РИА Новости, 30.01.2025

Умерла британская певица Марианна Фейтфулл

Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась в возрасте 78 лет, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 30.01.2025

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась в возрасте 78 лет, сообщает телеканал Sky News. "Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в окружении своей любящей семьи", - приводит телеканал слова представителя исполнительницы. Наибольшую известность артистке принес хит 1960-х годов As Tears Go By. В 1999 году Фейтфулл попала на 25-е место в списке "100 величайших женщин рок-н-ролла" по версии американского музыкального телеканала VH1.

