https://ria.ru/20250130/festival-1996459204.html
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля - РИА Новости, 30.01.2025
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля
III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", посвященный защитникам Родины, пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия", сообщает... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:12:00+03:00
2025-01-30T18:12:00+03:00
2025-01-30T18:12:00+03:00
украина
курская область
болгария
юлия мартовалиева
сергей дебижев
максим фадеев
роскосмос
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984411452_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_0b2cadb25ec22a217c54a622993225d0.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", посвященный защитникам Родины, пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия", сообщает телеканал RT. Церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00. Гости увидят премьеру ленты военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры". "Фильм о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром, основанная донецким старцем Зосимой, стала местом спасения на долгие три года", - рассказывает Кирий. В концертной части вечера - выступление любимых фронтовых музыкантов и поэтов. Еще одна премьера от RT — картина Руслана Гусарова и Михаила Бурова "На острие копья". "Цель фильма - в условиях войны поразмышлять вместе с героями картины о смыслах и символах происходящего, об ощущениях и переживаниях, добре и зле, жизни и смерти", - приводится в сообщении комментарий Гусарова. Первыми гости фестиваля увидят также ленту Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова "Селидово. Преступление без срока давности". "В городе располагалась одна из военных баз нацбата. Всех местных, которые отказались эвакуироваться в сторону Украины, "азовцы" автоматически причисляли к врагам и истребляли", - рассказывают авторы. В свою очередь, "Роскосмос Медиа" представит премьеру "С огнем в сердце", посвященную военнослужащим-добровольцам госкорпорации, которые, несмотря на бронь от военной службы, престижную работу и семью не смогли остаться в стороне. А "Комсомольская правда" впервые покажет зрителям ленту с говорящим названием "Защита Курской области: истории героизма". "Время наших героев — это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история — это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу", - говорит генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева. Всего в программе фестиваля более 20 документальных работ известных авторов и режиссеров, среди них - Сергей Дебижев и Максим Фадеев. Также состоятся встречи с военкорами, открытые встречи проведут Александр Сладков, Ольга Кирий, Руслан Гусаров, Артем Сомов. Впервые на фестивале представлена расширенная международная программа. В Национальный центр "Россия" приедут документалисты из Болгарии, Италии, Камеруна, Словакии, Сербии и других стран.
https://ria.ru/20250120/rt-1994581894.html
https://ria.ru/20241107/smi-1982576869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, курская область, болгария, юлия мартовалиева, сергей дебижев, максим фадеев, роскосмос, россия
Украина, Курская область, Болгария, Юлия Мартовалиева, Сергей Дебижев, Максим Фадеев, Роскосмос, Россия
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля
Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", посвященный защитникам Родины, пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия", сообщает телеканал RT.
Церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00. Гости увидят премьеру ленты военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры". "Фильм о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром, основанная донецким старцем Зосимой, стала местом спасения на долгие три года", - рассказывает Кирий.
В концертной части вечера - выступление любимых фронтовых музыкантов и поэтов.
Еще одна премьера от RT — картина Руслана Гусарова и Михаила Бурова "На острие копья". "Цель фильма - в условиях войны поразмышлять вместе с героями картины о смыслах и символах происходящего, об ощущениях и переживаниях, добре и зле, жизни и смерти", - приводится в сообщении комментарий Гусарова.
Первыми гости фестиваля увидят также ленту Юлии Мартовалиевой
и Михаила Бурова "Селидово. Преступление без срока давности". "В городе располагалась одна из военных баз нацбата. Всех местных, которые отказались эвакуироваться в сторону Украины
, "азовцы" автоматически причисляли к врагам и истребляли", - рассказывают авторы.
В свою очередь, "Роскосмос
Медиа" представит премьеру "С огнем в сердце", посвященную военнослужащим-добровольцам госкорпорации, которые, несмотря на бронь от военной службы, престижную работу и семью не смогли остаться в стороне. А "Комсомольская правда" впервые покажет зрителям ленту с говорящим названием "Защита Курской области
: истории героизма".
"Время наших героев — это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история — это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу", - говорит генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.
Всего в программе фестиваля более 20 документальных работ известных авторов и режиссеров, среди них - Сергей Дебижев
и Максим Фадеев
. Также состоятся встречи с военкорами, открытые встречи проведут Александр Сладков, Ольга Кирий, Руслан Гусаров, Артем Сомов.
Впервые на фестивале представлена расширенная международная программа. В Национальный центр "Россия" приедут документалисты из Болгарии
, Италии
, Камеруна
, Словакии
, Сербии
и других стран.