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Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля - РИА Новости, 30.01.2025
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18:12 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/festival-1996459204.html
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля - РИА Новости, 30.01.2025
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля
III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", посвященный защитникам Родины, пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия", сообщает... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:12:00+03:00
2025-01-30T18:12:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", посвященный защитникам Родины, пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия", сообщает телеканал RT. Церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00. Гости увидят премьеру ленты военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры". "Фильм о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром, основанная донецким старцем Зосимой, стала местом спасения на долгие три года", - рассказывает Кирий. В концертной части вечера - выступление любимых фронтовых музыкантов и поэтов. Еще одна премьера от RT — картина Руслана Гусарова и Михаила Бурова "На острие копья". "Цель фильма - в условиях войны поразмышлять вместе с героями картины о смыслах и символах происходящего, об ощущениях и переживаниях, добре и зле, жизни и смерти", - приводится в сообщении комментарий Гусарова. Первыми гости фестиваля увидят также ленту Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова "Селидово. Преступление без срока давности". "В городе располагалась одна из военных баз нацбата. Всех местных, которые отказались эвакуироваться в сторону Украины, "азовцы" автоматически причисляли к врагам и истребляли", - рассказывают авторы. В свою очередь, "Роскосмос Медиа" представит премьеру "С огнем в сердце", посвященную военнослужащим-добровольцам госкорпорации, которые, несмотря на бронь от военной службы, престижную работу и семью не смогли остаться в стороне. А "Комсомольская правда" впервые покажет зрителям ленту с говорящим названием "Защита Курской области: истории героизма". "Время наших героев — это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история — это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу", - говорит генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева. Всего в программе фестиваля более 20 документальных работ известных авторов и режиссеров, среди них - Сергей Дебижев и Максим Фадеев. Также состоятся встречи с военкорами, открытые встречи проведут Александр Сладков, Ольга Кирий, Руслан Гусаров, Артем Сомов. Впервые на фестивале представлена расширенная международная программа. В Национальный центр "Россия" приедут документалисты из Болгарии, Италии, Камеруна, Словакии, Сербии и других стран.
https://ria.ru/20250120/rt-1994581894.html
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украина, курская область, болгария, юлия мартовалиева, сергей дебижев, максим фадеев, роскосмос, россия
Украина, Курская область, Болгария, Юлия Мартовалиева, Сергей Дебижев, Максим Фадеев, Роскосмос, Россия
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля

Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля

© RTМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© RT
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", посвященный защитникам Родины, пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия", сообщает телеканал RT.
Церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00. Гости увидят премьеру ленты военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры". "Фильм о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром, основанная донецким старцем Зосимой, стала местом спасения на долгие три года", - рассказывает Кирий.
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В концертной части вечера - выступление любимых фронтовых музыкантов и поэтов.
Еще одна премьера от RT — картина Руслана Гусарова и Михаила Бурова "На острие копья". "Цель фильма - в условиях войны поразмышлять вместе с героями картины о смыслах и символах происходящего, об ощущениях и переживаниях, добре и зле, жизни и смерти", - приводится в сообщении комментарий Гусарова.
Первыми гости фестиваля увидят также ленту Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова "Селидово. Преступление без срока давности". "В городе располагалась одна из военных баз нацбата. Всех местных, которые отказались эвакуироваться в сторону Украины, "азовцы" автоматически причисляли к врагам и истребляли", - рассказывают авторы.
В свою очередь, "Роскосмос Медиа" представит премьеру "С огнем в сердце", посвященную военнослужащим-добровольцам госкорпорации, которые, несмотря на бронь от военной службы, престижную работу и семью не смогли остаться в стороне. А "Комсомольская правда" впервые покажет зрителям ленту с говорящим названием "Защита Курской области: истории героизма".
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"Время наших героев — это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история — это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу", - говорит генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.
Всего в программе фестиваля более 20 документальных работ известных авторов и режиссеров, среди них - Сергей Дебижев и Максим Фадеев. Также состоятся встречи с военкорами, открытые встречи проведут Александр Сладков, Ольга Кирий, Руслан Гусаров, Артем Сомов.
Впервые на фестивале представлена расширенная международная программа. В Национальный центр "Россия" приедут документалисты из Болгарии, Италии, Камеруна, Словакии, Сербии и других стран.
 
УкраинаКурская областьБолгарияЮлия МартовалиеваСергей ДебижевМаксим ФадеевРоскосмосРоссия
 
 
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