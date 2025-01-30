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ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу - РИА Новости, 30.01.2025
ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты в Москве, содержащую некорректное сравнение, сообщила ФАС. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:07:00+03:00
2025-01-30T13:07:00+03:00
2025-01-30T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты в Москве, содержащую некорректное сравнение, сообщила ФАС. "ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Она содержала некорректное сравнение и распространялась в Москве на динамической конструкции", - говорится в сообщении. "В видеоролике содержались следующие утверждения: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки". При этом объективные критерии сравнения не были указаны, сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени", - поясняется в сообщении. Служба напомнила, что ранее признала ненадлежащей рекламу банка и выдала организации предписание о прекращении нарушения закона о рекламе.
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москва, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии
Москва, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Технологии
ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала ВТБ за некорректную рекламу кредитной карты в Москве