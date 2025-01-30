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В Израиле ждут российских туристов и готовы увеличить число прямых рейсов - РИА Новости, 30.01.2025
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Туризм
 
18:01 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/eylat-1996452690.html
В Израиле ждут российских туристов и готовы увеличить число прямых рейсов
В Израиле ждут российских туристов и готовы увеличить число прямых рейсов - РИА Новости, 30.01.2025
В Израиле ждут российских туристов и готовы увеличить число прямых рейсов
Власти и представители туриндустрии Эйлата – самого известного курорта Израиля - с нетерпением ждут возвращения туристов из России, заявил на встрече с... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:01:00+03:00
2025-01-30T18:01:00+03:00
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ЭЙЛАТ, 30 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Власти и представители туриндустрии Эйлата – самого известного курорта Израиля - с нетерпением ждут возвращения туристов из России, заявил на встрече с российскими туроператорами и журналистами мэр города Эли Ланкри. Рядом, в подводной обсерватории, дайвер держал специальную приветственную табличку на русском языке."Добро пожаловать!""Ваш визит - не просто встреча профессионалов, это возможность вместе построить новый туристический мост между Израилем, Эйлатом и российскими гостями", - подчеркнул Эли Ланкри.Он рассказал, что курорт на Красном море – это захватывающие пейзажи, золотые пляжи, уникальные впечатления, неповторимая атмосфера.В городе чисто, красиво, солнечно, безопасно и тепло: температура воздуха – около 25 градусов, воды – 22 градуса. "Меня поразила мысль, что за четыре часа полета гости из России преодолевают перепад температуры в несколько десятков градусов", - пошутил чиновник.В Минтуризма Израиля высоко оценивают потенциал туризма из РФ. "На протяжении многих лет по числу путешественников россияне были на втором месте. Для них здесь нет языкового барьера, зато есть отличная погода круглый год, солнце, уникальные курорты на Мертвом и Красном морях, и самое главное – теплые, гостеприимные люди", - отметил директор управления маркетинга ведомства Ами Алон.Официальный ужин с мэром Эйлата проходил в Морском парке "Подводная обсерватория", где за стеклянными стенами представлена флора и фауна Красного моря – скаты, цветные рыбы, акулы, кораллы. Гостей приветствовал водолаз с табличкой "Добро пожаловать!"Четыре моря – за один день"В честь российской делегации мэр Эйлата устроил прием на самом высшем уровне с членами городского совета, директорами ведущих компаний и гостиниц. Это показывает, насколько здесь хотят видеть российских туристов", - рассказал РИА Новости Владимир Шкляр, директор российского представительства Министерства туризма Израиля, полномочный министр Посольства Государства Израиль.Как и раньше, тут шикарные отели, тихо и спокойно, отличные погода и море. "В Израиле за один день зимой можно купаться сразу в четырех – Средиземном, Мертвом, Красном и Галилейском. Вряд ли на карте есть другая такая страна", - говорит он.К приему гостей Эйлат готов: отели отремонтированы, обновлена инфраструктура, открыты все магазины и сувенирные лавки. Туристы – сейчас в основном это израильтяне - расслаблены, неспешно гуляют по набережной и торговым улицам. Вечером город красиво подсвечен, звучит музыка, рестораны заполнены.Прямые рейсы в ЭйлатСейчас из Москвы в Тель-Авив летают авиакомпании Red Wings и "Азимут". Израиль рассчитывает на запуск прямых рейсов из России в Эйлат в марте-апреле, сообщил журналистам генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар."Мы встречались с генеральным директором авиакомпании Red Wings и разговаривали о восстановлении полетов, увеличении их числа в Израиль с упором на Эйлат, - сказал он. - Надеюсь, уже в марте-апреле можно будет прилететь в аэропорт Рамон".Жителям юга Израиля и туристам будет удобнее прилетать именно туда, поскольку эта воздушная гавань расположена примерно в 20 километрах от курорта. Также станет короче пусть до курортов Мертвого моря.
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В Израиле ждут российских туристов и готовы увеличить число прямых рейсов

Мэр Эйлата заявил, что в Израиле с нетерпением ждут российских туристов

© РИА Новости / Мария Селиванова Рассвет в городе Эйлат в Израиле
 Рассвет в городе Эйлат в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
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ЭЙЛАТ, 30 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Власти и представители туриндустрии Эйлата – самого известного курорта Израиля - с нетерпением ждут возвращения туристов из России, заявил на встрече с российскими туроператорами и журналистами мэр города Эли Ланкри. Рядом, в подводной обсерватории, дайвер держал специальную приветственную табличку на русском языке.

"Добро пожаловать!"

© РИА Новости / Мария СеливановаИзраиль. Мэр Эйлата Эли Ланкри (справа) рассказал о готовности курорта принимать российских туристов
Израиль. Мэр Эйлата Эли Ланкри (справа) рассказал о готовности курорта принимать российских туристов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Израиль. Мэр Эйлата Эли Ланкри (справа) рассказал о готовности курорта принимать российских туристов
«
"Ваш визит - не просто встреча профессионалов, это возможность вместе построить новый туристический мост между Израилем, Эйлатом и российскими гостями", - подчеркнул Эли Ланкри.
Он рассказал, что курорт на Красном море – это захватывающие пейзажи, золотые пляжи, уникальные впечатления, неповторимая атмосфера.
В городе чисто, красиво, солнечно, безопасно и тепло: температура воздуха – около 25 градусов, воды – 22 градуса. "Меня поразила мысль, что за четыре часа полета гости из России преодолевают перепад температуры в несколько десятков градусов", - пошутил чиновник.
© РИА Новости / Мария СеливановаИзраиль, вид на Эйлат
Израиль, вид на Эйлат - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Израиль, вид на Эйлат
В Минтуризма Израиля высоко оценивают потенциал туризма из РФ. "На протяжении многих лет по числу путешественников россияне были на втором месте. Для них здесь нет языкового барьера, зато есть отличная погода круглый год, солнце, уникальные курорты на Мертвом и Красном морях, и самое главное – теплые, гостеприимные люди", - отметил директор управления маркетинга ведомства Ами Алон.
Официальный ужин с мэром Эйлата проходил в Морском парке "Подводная обсерватория", где за стеклянными стенами представлена флора и фауна Красного моря – скаты, цветные рыбы, акулы, кораллы. Гостей приветствовал водолаз с табличкой "Добро пожаловать!"
© РИА Новости / Мария СеливановаИзраиль. Эйлат. Морской парк Подводная обсерватория. Водоалаз держит плакат с надписью "Добро пожаловать!"
Израиль. Эйлат. Морской парк Подводная обсерватория. Водоалаз держит плакат с надписью Добро пожаловать! - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Израиль. Эйлат. Морской парк Подводная обсерватория. Водоалаз держит плакат с надписью "Добро пожаловать!"
Четыре моря – за один день
"В честь российской делегации мэр Эйлата устроил прием на самом высшем уровне с членами городского совета, директорами ведущих компаний и гостиниц. Это показывает, насколько здесь хотят видеть российских туристов", - рассказал РИА Новости Владимир Шкляр, директор российского представительства Министерства туризма Израиля, полномочный министр Посольства Государства Израиль.
Как и раньше, тут шикарные отели, тихо и спокойно, отличные погода и море. "В Израиле за один день зимой можно купаться сразу в четырех – Средиземном, Мертвом, Красном и Галилейском. Вряд ли на карте есть другая такая страна", - говорит он.
© РИА Новости / Мария СеливановаТуристка купается в Мертвом море, Израиль
Туристка купается в Мертвом море, Израиль
Туристка купается в Мертвом море, Израиль
© РИА Новости / Мария Селиванова
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© РИА Новости / Мария СеливановаМертвое море в Израиле. Пляж, где вместо песка - соль
Мертвое море в Израиле. Пляж, где вместо песка - соль
Мертвое море в Израиле. Пляж, где вместо песка - соль
© РИА Новости / Мария Селиванова
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© РИА Новости / Мария СеливановаОтели на Мертвом море в Израиле
Отели на Мертвом море в Израиле
Отели на Мертвом море в Израиле
© РИА Новости / Мария Селиванова
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© РИА Новости / Мария СеливановаВид на старый город с Башни Давида в Иерусалиме
Вид на старый город с Башни Давида в Иерусалиме
Вид на старый город с Башни Давида в Иерусалиме
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаИзраиль. Из Эйлата туристы могут отправиться на морскую прогулку на яхте и купаться в открытом море
Израиль. Из Эйлата туристы могут отправиться на морскую прогулку на яхте и купаться в открытом море
Израиль. Из Эйлата туристы могут отправиться на морскую прогулку на яхте и купаться в открытом море
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
Туристка купается в Мертвом море, Израиль
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
Мертвое море в Израиле. Пляж, где вместо песка - соль
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
Отели на Мертвом море в Израиле
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5
Вид на старый город с Башни Давида в Иерусалиме
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
Израиль. Из Эйлата туристы могут отправиться на морскую прогулку на яхте и купаться в открытом море
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
К приему гостей Эйлат готов: отели отремонтированы, обновлена инфраструктура, открыты все магазины и сувенирные лавки. Туристы – сейчас в основном это израильтяне - расслаблены, неспешно гуляют по набережной и торговым улицам. Вечером город красиво подсвечен, звучит музыка, рестораны заполнены.
Прямые рейсы в Эйлат
Сейчас из Москвы в Тель-Авив летают авиакомпании Red Wings и "Азимут". Израиль рассчитывает на запуск прямых рейсов из России в Эйлат в марте-апреле, сообщил журналистам генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар.
© РИА Новости / Мария СеливановаВладимир Шкляр и Дани Шахар приветствуют российских гостей
Владимир Шкляр и Дани Шахар приветствуют российских гостей - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Владимир Шкляр и Дани Шахар приветствуют российских гостей
«
"Мы встречались с генеральным директором авиакомпании Red Wings и разговаривали о восстановлении полетов, увеличении их числа в Израиль с упором на Эйлат, - сказал он. - Надеюсь, уже в марте-апреле можно будет прилететь в аэропорт Рамон".
Жителям юга Израиля и туристам будет удобнее прилетать именно туда, поскольку эта воздушная гавань расположена примерно в 20 километрах от курорта. Также станет короче пусть до курортов Мертвого моря.
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