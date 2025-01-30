https://ria.ru/20250130/eylat-1996452690.html

В Израиле ждут российских туристов и готовы увеличить число прямых рейсов

В Израиле ждут российских туристов и готовы увеличить число прямых рейсов - РИА Новости, 30.01.2025

В Израиле ждут российских туристов и готовы увеличить число прямых рейсов

Власти и представители туриндустрии Эйлата – самого известного курорта Израиля - с нетерпением ждут возвращения туристов из России, заявил на встрече с... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:01:00+03:00

2025-01-30T18:01:00+03:00

2025-01-30T18:01:00+03:00

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ЭЙЛАТ, 30 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Власти и представители туриндустрии Эйлата – самого известного курорта Израиля - с нетерпением ждут возвращения туристов из России, заявил на встрече с российскими туроператорами и журналистами мэр города Эли Ланкри. Рядом, в подводной обсерватории, дайвер держал специальную приветственную табличку на русском языке."Добро пожаловать!""Ваш визит - не просто встреча профессионалов, это возможность вместе построить новый туристический мост между Израилем, Эйлатом и российскими гостями", - подчеркнул Эли Ланкри.Он рассказал, что курорт на Красном море – это захватывающие пейзажи, золотые пляжи, уникальные впечатления, неповторимая атмосфера.В городе чисто, красиво, солнечно, безопасно и тепло: температура воздуха – около 25 градусов, воды – 22 градуса. "Меня поразила мысль, что за четыре часа полета гости из России преодолевают перепад температуры в несколько десятков градусов", - пошутил чиновник.В Минтуризма Израиля высоко оценивают потенциал туризма из РФ. "На протяжении многих лет по числу путешественников россияне были на втором месте. Для них здесь нет языкового барьера, зато есть отличная погода круглый год, солнце, уникальные курорты на Мертвом и Красном морях, и самое главное – теплые, гостеприимные люди", - отметил директор управления маркетинга ведомства Ами Алон.Официальный ужин с мэром Эйлата проходил в Морском парке "Подводная обсерватория", где за стеклянными стенами представлена флора и фауна Красного моря – скаты, цветные рыбы, акулы, кораллы. Гостей приветствовал водолаз с табличкой "Добро пожаловать!"Четыре моря – за один день"В честь российской делегации мэр Эйлата устроил прием на самом высшем уровне с членами городского совета, директорами ведущих компаний и гостиниц. Это показывает, насколько здесь хотят видеть российских туристов", - рассказал РИА Новости Владимир Шкляр, директор российского представительства Министерства туризма Израиля, полномочный министр Посольства Государства Израиль.Как и раньше, тут шикарные отели, тихо и спокойно, отличные погода и море. "В Израиле за один день зимой можно купаться сразу в четырех – Средиземном, Мертвом, Красном и Галилейском. Вряд ли на карте есть другая такая страна", - говорит он.К приему гостей Эйлат готов: отели отремонтированы, обновлена инфраструктура, открыты все магазины и сувенирные лавки. Туристы – сейчас в основном это израильтяне - расслаблены, неспешно гуляют по набережной и торговым улицам. Вечером город красиво подсвечен, звучит музыка, рестораны заполнены.Прямые рейсы в ЭйлатСейчас из Москвы в Тель-Авив летают авиакомпании Red Wings и "Азимут". Израиль рассчитывает на запуск прямых рейсов из России в Эйлат в марте-апреле, сообщил журналистам генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар."Мы встречались с генеральным директором авиакомпании Red Wings и разговаривали о восстановлении полетов, увеличении их числа в Израиль с упором на Эйлат, - сказал он. - Надеюсь, уже в марте-апреле можно будет прилететь в аэропорт Рамон".Жителям юга Израиля и туристам будет удобнее прилетать именно туда, поскольку эта воздушная гавань расположена примерно в 20 километрах от курорта. Также станет короче пусть до курортов Мертвого моря.

https://ria.ru/20250130/rossijane-1996250517.html

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Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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