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"Ей крышка": на Западе раскрыли, до чего отчаяние довело Европу
"Ей крышка": на Западе раскрыли, до чего отчаяние довело Европу - РИА Новости, 30.01.2025
"Ей крышка": на Западе раскрыли, до чего отчаяние довело Европу
Прокси-война Запада против России на Украине провалилась, и Европа снова хочет закупать российский газ, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:57:00+03:00
2025-01-30T14:57:00+03:00
2025-01-30T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Прокси-война Запада против России на Украине провалилась, и Европа снова хочет закупать российский газ, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Идиотизм прокси-войны ЕС и НАТО против России: миллион погибших украинцев, экономике ЕС настала крышка, массовая коррупция в украинской диктатуре. <…> И в конце всего этого — "Давайте просто включим российский газ", — комментирует он заголовок статьи издания Financial Times.Ранее в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в Европе рассматривают возобновление закупок трубопроводного газа из России. По данным газеты, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоресурсы в Европе, а также сделает более актуальными переговоры по прекращению огня. Эту идею поддерживают некоторые немецкие и венгерские чиновники, а также несколько неназванных стран.Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
https://ria.ru/20250130/es-1996259334.html
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европа, россия, украина, владимир зеленский, нато, газпром, турецкий поток, евросоюз, чей боуз, в мире
Европа, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Газпром, Турецкий поток, Евросоюз, Чей Боуз, В мире
"Ей крышка": на Западе раскрыли, до чего отчаяние довело Европу
Журналист Боуз: ЕС после поражения в прокси-войне снова хочет закупать газ у РФ