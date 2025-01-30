https://ria.ru/20250130/evropa-1996110937.html

У Европы остался последний шанс

У Европы остался последний шанс - РИА Новости, 30.01.2025

У Европы остался последний шанс

Глобализация не только размыла государственные границы, она наряду со стремительной цифровизацией сделала мир маленьким, и любые масштабные события сегодня... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T08:02:00+03:00

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природный газ

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Глобализация не только размыла государственные границы, она наряду со стремительной цифровизацией сделала мир маленьким, и любые масштабные события сегодня правильно рассматривать в комплексе и с изрядного отдаления. Ибо большое видится издалека. В январе 2025 года, спустя три года с начала разрыва торговых отношений с Россией, министр экономики Германии, выступая на экономическом форуме газеты Handelsblatt, попросил страны еврозоны не разваливать ЕС, начать работать на собственные интересы и "встретить администрацию Трампа с протянутой рукой, но не дать эту руку отрубить". Речь идет об энергетическом кризисе, в котором прямо сейчас находится Старый Свет, нехватке энергоресурсов, неподъемных ценах на углеводороды и утрате конкурентоспособности.Роберт Хабек, которому вторит глава австрийского энергетического концерна OMV Альфред Штерн, предостерегает, что ЕС находится в опасной зависимости от поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, как до этого зависела от импорта российского трубопроводного газа, с той лишь разницей, что американские "молекулы свободы" в среднем в три раза дороже. Вроде бы ничего нового, можно вполне законно позлорадствовать и забыть, но для Европы это не конец, это, скорее, антракт перед основным отделением.Потому что пока Хабек и Штерн вещали о грустном с высоких трибун, в США в результате бесчинств зимнего шторма "Энцо" почти остановилось производство на заводе по сжижению газа Freeport LNG. Американские СМИ пишут, что терминал фактически остановил производство еще 21 января и возобновит его только после восстановления бесперебойного электропитания. Freeport расположен в Техасе, легальном внутреннем офшоре, он производит до пятнадцати процентов всего американского СПГ и до недавнего времени являлся гордостью не только владельцев, но и всей страны, так как это первое экологически чистое производство. Для сжижения, сжатия и прокачки СПГ используются электромоторы и электроприводы, именно им и не хватает питания последнюю неделю.Работу предприятия, конечно же, восстановят, но это еще один повод хорошенько подумать для всех любителей складывать все яйца в одну корзину. Год назад американские газовозы уже разворачивались прямо на маршруте и вместо портов Евросоюза уходили в Азию. Потому что там цены были привлекательнее.Руководители стран еврозоны тревожатся не зря. Уж они точно обозревают текущую картину комплексно и, придавленные массой собственноручно созданных ограничений, осознают все риски. Весь мир слышал громкие обещания Дональда Трампа дать карт-бланш американским нефтяникам и газовикам, чтобы они еще больше укрепились на международных экспортных рынках. Однако любой политик в первую очередь работает на внутреннюю аудиторию и занимается внутренними проблемами, и Трамп, беспрерывно топчущийся на имидже своих оппонентов, вовсе не исключение. Действительно, с момента своего первого въезда в Белый дом трамповская Америка нарастила добычу природного газа на треть — с семисот миллиардов кубометров до триллиона. Значения головокружительные, кто бы спорил.При этом медийная машина зациклена на показателях американского экспорта, совершенно забывая, что внутреннее потребление газа в США растет в той же пропорции. Управление энергетической информации (EIA) услужливо подсказывает, что по итогам 2023 года, когда в Вашингтоне всем заправлял экологически озабоченный Байден, собственное потребление природного газа установило новый исторический рекорд, преодолев отметку в 32 триллиона кубических футов, что соответствует 906 миллиардам кубических метров. Последние восемь лет этот показатель рос в среднем на двадцать миллиардов кубометров в год, замещая нефть и уголь. Та же EIA извещает, что доля природного газа в производстве электроэнергии в Соединенных Штатах неуклонно увеличивается. В том же 2023-м на его базе произведено 1,8 миллиарда киловатт-часов, то есть почти половина всей электроэнергии.Много пишут и говорят о миграции крупного бизнеса и производств в США, мол, там им предлагают налоговые льготы и дешевую электроэнергию, при этом постоянно остается за кадром, откуда эта энергия, собственно, берется. А поскольку закон превращения энергии все еще действует, брать ее приходится из природного газа, постоянно увеличивая его добычу.Не стоит забывать, что главным геостратегическим соперником США Дональд Трамп считает Китай. Одним из наиболее острых направлений конкуренции является сфера высоких технологий. Китайцы запустили и успешно развивают программу искусственного интеллекта DeepSeek. Одновременно с этим Alibaba запустила платформу Qwen2.5-1M, которая обрабатывает миллион контекстных запросов, в то время как американская ChatGPT всего 128 тысяч.В рамках заочного противостояния и в надежде затормозить китайскую научно-техническую экспансию новый президент распорядился создать компанию Stargate. В ближайшие четыре года, пока Трамп будет у руля, в нее инвестируют полтриллиона долларов с целью догнать и обойти китайцев в отрасли развития искусственного интеллекта. Проект явно не дутый, потому что под него уже произведены все необходимые расчеты, в частности, для работы суперкомпьютеров и сопутствующей инфраструктуры американцам нужно где-то изыскать дополнительные пять гигаватт генерирующих мощностей. В идеале под это нужны четыре новых атомных реактора поколения III+, но со строительством АЭС в Штатах последние пятнадцать лет совсем тоскливо, потому логично ожидать очередных рекордов и в добыче, и в потреблении природного газа.На это намекают и темпы ввода новых газовых электростанций. На конец 2023 года в США насчитывалось свыше двух тысяч станций, использующих природный газ в качестве базового топлива, суммарной мощностью свыше 500 гигаватт. При этом в 2024-ом, как пишет S&P Global Market Intelligence, велось строительство еще ста тридцати объектов.Возвращаясь к исходной теме нашего разговора, отметим, что для Европы сейчас наступает решающий момент в истории. Соединенные Штаты заняты решением своих внутренних и геополитических задач, и от проблем стагнирующей Европы они бесконечно далеки. Кроме того, ряд источников сообщает, что администрация Трампа заморозила на неопределенный срок двусторонние отношения с Брюсселем в пользу прямых контактов с отдельными странами ЕС. То есть опасения, что новая вашингтонская команда будет способствовать распаду Евросоюза, не так уж и беспочвенны.У руководителей крупнейших государств Европы пока еще есть возможность вытащить свои страны из исторического и экономического пике, начав работать на собственное благо. Россию, к слову, это полностью устроило бы.

https://ria.ru/20250109/kreml-1992920555.html

https://ria.ru/20250115/gaz-1993925514.html

https://ria.ru/20250120/gaz-1994263215.html

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аналитика, европа, сша, россия, природный газ