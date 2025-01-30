https://ria.ru/20250130/estoniya-1996357382.html

Жители Эстонии начали активно скупать электрогенераторы

Жители Эстонии начали активно скупать электрогенераторы - РИА Новости, 30.01.2025

Жители Эстонии начали активно скупать электрогенераторы

Жители Эстонии начали покупать "в несколько десятков раз" больше генераторов перед предстоящим отключением эстонской энергосистемы от российской, которое должно РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:12:00+03:00

2025-01-30T14:12:00+03:00

2025-01-30T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жители Эстонии начали покупать "в несколько десятков раз" больше генераторов перед предстоящим отключением эстонской энергосистемы от российской, которое должно произойти в феврале, сообщает телерадиокомпания ERR. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). "Десинхронизация эстонской энергосистемы от российской, которая должна произойти на следующей неделе, повлияла на продажи генераторов. Например, в январе в магазинах Bauhof было куплено в несколько десятков раз больше генераторов, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении. По данным ERR, наибольший рост продаж наблюдается в онлайн-магазине, где представлен более широкий ассортимент продукции. По словам директора отдела коммерческих продаж и интернет-торговли Bauhof Прийт Вао, продажи генераторов выросли в десятки раз, рядом с некоторыми артикулами уже стоит отметка "распродано", а стоимость моделей варьируется от 351 до 3532 евро. ERR напоминает, что в сентябре 2022 года тогдашний премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к населению с призывом быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии, что привело к буму продаж генераторов. Эксперты считают, что после выхода Эстонии, Литвы и Латвии из БРЭЛЛ риски безопасности стабильного энергоснабжения возрастут. Как объяснила Высоковских, при возможном повреждении кабелей передачи электричества между Литвой и Польшей или Швецией, Прибалтика будет вынуждена рассчитывать только на собственную генерацию. Пока не ясно, повлияют ли эти риски на ценовую политику для потребителей. В декабре 2024 года был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе. Ранее ERR сообщала, что эстонская энергетическая компания Elering прогнозирует, что после отключения страны от российской энергосистемы поддержание энергосектора будет обходиться Эстонии в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет напрямую взиматься с потребителей.

https://ria.ru/20250121/evrosoyuz-1994787064.html

https://ria.ru/20241129/energoset-1986552448.html

https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993504214.html

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эстония, литва, латвия, кайя каллас, в мире