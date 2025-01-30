Жители Эстонии начали активно скупать электрогенераторы
Жители Эстонии начали скупать генераторы перед отключением от энергосистемы РФ
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жители Эстонии начали покупать "в несколько десятков раз" больше генераторов перед предстоящим отключением эстонской энергосистемы от российской, которое должно произойти в феврале, сообщает телерадиокомпания ERR.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
"Десинхронизация эстонской энергосистемы от российской, которая должна произойти на следующей неделе, повлияла на продажи генераторов. Например, в январе в магазинах Bauhof было куплено в несколько десятков раз больше генераторов, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным ERR, наибольший рост продаж наблюдается в онлайн-магазине, где представлен более широкий ассортимент продукции. По словам директора отдела коммерческих продаж и интернет-торговли Bauhof Прийт Вао, продажи генераторов выросли в десятки раз, рядом с некоторыми артикулами уже стоит отметка "распродано", а стоимость моделей варьируется от 351 до 3532 евро.
ERR напоминает, что в сентябре 2022 года тогдашний премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к населению с призывом быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии, что привело к буму продаж генераторов.
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Эксперты считают, что после выхода Эстонии, Литвы и Латвии из БРЭЛЛ риски безопасности стабильного энергоснабжения возрастут. Как объяснила Высоковских, при возможном повреждении кабелей передачи электричества между Литвой и Польшей или Швецией, Прибалтика будет вынуждена рассчитывать только на собственную генерацию. Пока не ясно, повлияют ли эти риски на ценовую политику для потребителей.
В декабре 2024 года был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
Ранее ERR сообщала, что эстонская энергетическая компания Elering прогнозирует, что после отключения страны от российской энергосистемы поддержание энергосектора будет обходиться Эстонии в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет напрямую взиматься с потребителей.