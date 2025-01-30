https://ria.ru/20250130/es-1996359016.html
ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии
ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии - РИА Новости, 30.01.2025
ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии
Евросоюз выделит в 2025 году более миллиарда евро из Европейского оборонного фонда на разработку оборонных технологий и инноваций, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:14:00+03:00
2025-01-30T14:14:00+03:00
2025-01-30T14:21:00+03:00
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Евросоюз выделит в 2025 году более миллиарда евро из Европейского оборонного фонда на разработку оборонных технологий и инноваций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье."Еврокомиссия утвердила ежегодную программу в рамках Европейского оборонного фонда (EDF), выделив более 1 миллиарда евро на совместные оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты", - сообщил он.Представитель ЕК пояснил, что финансирование пойдет на "поддержку разработок критически важных оборонных технологий и возможностей".
https://ria.ru/20250122/glava-1994963185.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире
ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии
ЕС в 2025 году выделит миллиард евро на оборонные технологии