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ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии - РИА Новости, 30.01.2025
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14:14 30.01.2025 (обновлено: 14:21 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/es-1996359016.html
ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии
ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии - РИА Новости, 30.01.2025
ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии
Евросоюз выделит в 2025 году более миллиарда евро из Европейского оборонного фонда на разработку оборонных технологий и инноваций, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:14:00+03:00
2025-01-30T14:21:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Евросоюз выделит в 2025 году более миллиарда евро из Европейского оборонного фонда на разработку оборонных технологий и инноваций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье."Еврокомиссия утвердила ежегодную программу в рамках Европейского оборонного фонда (EDF), выделив более 1 миллиарда евро на совместные оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты", - сообщил он.Представитель ЕК пояснил, что финансирование пойдет на "поддержку разработок критически важных оборонных технологий и возможностей".
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евросоюз, в мире
Евросоюз, В мире
ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии

ЕС в 2025 году выделит миллиард евро на оборонные технологии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Евросоюз выделит в 2025 году более миллиарда евро из Европейского оборонного фонда на разработку оборонных технологий и инноваций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
"Еврокомиссия утвердила ежегодную программу в рамках Европейского оборонного фонда (EDF), выделив более 1 миллиарда евро на совместные оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты", - сообщил он.
Представитель ЕК пояснил, что финансирование пойдет на "поддержку разработок критически важных оборонных технологий и возможностей".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Глава дипломатии ЕС призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону
22 января, 13:21
 
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