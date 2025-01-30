https://ria.ru/20250130/es-1996359016.html

ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии

ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии - РИА Новости, 30.01.2025

ЕС выделит миллиард евро на оборонные технологии

Евросоюз выделит в 2025 году более миллиарда евро из Европейского оборонного фонда на разработку оборонных технологий и инноваций, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:14:00+03:00

2025-01-30T14:14:00+03:00

2025-01-30T14:21:00+03:00

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Евросоюз выделит в 2025 году более миллиарда евро из Европейского оборонного фонда на разработку оборонных технологий и инноваций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье."Еврокомиссия утвердила ежегодную программу в рамках Европейского оборонного фонда (EDF), выделив более 1 миллиарда евро на совместные оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты", - сообщил он.Представитель ЕК пояснил, что финансирование пойдет на "поддержку разработок критически важных оборонных технологий и возможностей".

https://ria.ru/20250122/glava-1994963185.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, в мире