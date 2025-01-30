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В Европе обсуждают новые закупки трубопроводного газа из России, пишут СМИ

В Европе обсуждают новые закупки трубопроводного газа из России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025

В Европе обсуждают новые закупки трубопроводного газа из России, пишут СМИ

В Европе рассматривают возобновление закупок трубопроводного газа из России, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:08:00+03:00

2025-01-30T09:08:00+03:00

2025-01-30T10:43:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Европе рассматривают возобновление закупок трубопроводного газа из России, пишет Financial Times со ссылкой на источники."Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу ЕС российского трубопроводного газа в рамках возможного урегулирования (на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в публикации. По данным газеты, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоресурсы в Европе, а также сделает более актуальными переговоры по прекращению огня. Эту идею поддерживают некоторые немецкие и венгерские чиновники, а также несколько неназванных стран.При этом обсуждение плана рассердило чиновников Евросоюза и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран, пишет FT. Дискуссии также обеспокоили экспортеров американского СПГ, которые рассчитывают на заключение новых сделок в Европе и не хотят конкуренции.Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

https://ria.ru/20250129/gaz-1996195671.html

https://ria.ru/20250130/evropa-1996110937.html

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европа, россия, украина, евросоюз, в мире, экономика, владимир зеленский, газпром, турецкий поток