В Европе обсуждают новые закупки трубопроводного газа из России, пишут СМИ
FT: в ЕС обсуждают возобновление закупок трубопроводного газа из России
© Getty Images / picture alliance/Patrick PleulКомпрессорная станция в Мальнове, Германия
© Getty Images / picture alliance/Patrick Pleul
Компрессорная станция в Мальнове, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Европе рассматривают возобновление закупок трубопроводного газа из России, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу ЕС российского трубопроводного газа в рамках возможного урегулирования (на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
По данным газеты, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоресурсы в Европе, а также сделает более актуальными переговоры по прекращению огня. Эту идею поддерживают некоторые немецкие и венгерские чиновники, а также несколько неназванных стран.
При этом обсуждение плана рассердило чиновников Евросоюза и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран, пишет FT. Дискуссии также обеспокоили экспортеров американского СПГ, которые рассчитывают на заключение новых сделок в Европе и не хотят конкуренции.
Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.
В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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