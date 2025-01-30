Рейтинг@Mail.ru
В Европе обсуждают новые закупки трубопроводного газа из России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 30.01.2025 (обновлено: 10:43 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/es-1996259334.html
В Европе обсуждают новые закупки трубопроводного газа из России, пишут СМИ
В Европе обсуждают новые закупки трубопроводного газа из России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025
В Европе обсуждают новые закупки трубопроводного газа из России, пишут СМИ
В Европе рассматривают возобновление закупок трубопроводного газа из России, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:08:00+03:00
2025-01-30T10:43:00+03:00
европа
россия
украина
евросоюз
в мире
экономика
владимир зеленский
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996279596_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_64510163eec63963a1b525839ea749ea.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Европе рассматривают возобновление закупок трубопроводного газа из России, пишет Financial Times со ссылкой на источники."Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу ЕС российского трубопроводного газа в рамках возможного урегулирования (на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в публикации. По данным газеты, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоресурсы в Европе, а также сделает более актуальными переговоры по прекращению огня. Эту идею поддерживают некоторые немецкие и венгерские чиновники, а также несколько неназванных стран.При этом обсуждение плана рассердило чиновников Евросоюза и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран, пишет FT. Дискуссии также обеспокоили экспортеров американского СПГ, которые рассчитывают на заключение новых сделок в Европе и не хотят конкуренции.Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
https://ria.ru/20250129/gaz-1996195671.html
https://ria.ru/20250130/evropa-1996110937.html
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996279596_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_f37f9a45f40b25124d747a40d1f40657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, украина, евросоюз, в мире, экономика, владимир зеленский, газпром, турецкий поток
Европа, Россия, Украина, Евросоюз, В мире, Экономика, Владимир Зеленский, Газпром, Турецкий поток
В Европе обсуждают новые закупки трубопроводного газа из России, пишут СМИ

FT: в ЕС обсуждают возобновление закупок трубопроводного газа из России

© Getty Images / picture alliance/Patrick PleulКомпрессорная станция в Мальнове, Германия
Компрессорная станция в Мальнове, Германия - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / picture alliance/Patrick Pleul
Компрессорная станция в Мальнове, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Европе рассматривают возобновление закупок трубопроводного газа из России, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу ЕС российского трубопроводного газа в рамках возможного урегулирования (на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубометров
Вчера, 19:12
По данным газеты, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоресурсы в Европе, а также сделает более актуальными переговоры по прекращению огня. Эту идею поддерживают некоторые немецкие и венгерские чиновники, а также несколько неназванных стран.
При этом обсуждение плана рассердило чиновников Евросоюза и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран, пишет FT. Дискуссии также обеспокоили экспортеров американского СПГ, которые рассчитывают на заключение новых сделок в Европе и не хотят конкуренции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
У Европы остался последний шанс
08:00
Цены на газ в ЕС пошли вверх после того, как истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.
В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
3 января, 08:00
 
ЕвропаРоссияУкраинаЕвросоюзВ миреЭкономикаВладимир ЗеленскийГазпромТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала