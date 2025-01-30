https://ria.ru/20250130/es-1996221309.html

ЕС будет защищать целостность Дании, заявил Кошта

ЕС будет защищать целостность Дании, заявил Кошта - РИА Новости, 30.01.2025

ЕС будет защищать целостность Дании, заявил Кошта

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в интервью телеканалу Euronews, что ЕС намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента США... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:01:00+03:00

2025-01-30T00:01:00+03:00

2025-01-30T00:01:00+03:00

в мире

гренландия

дания

сша

дональд трамп

антониу кошта

евросоюз

евросовет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954606130_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_86ee80b9bb3a41551e221c75d42a81a7.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в интервью телеканалу Euronews, что ЕС намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. "Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ... очевидно, является для нас важнейшим вопросом... Мы не должны прекращать отстаивать эти принципы, когда под угрозой оказывается территориальная целостность государства члена ЕС... Европейский союз будет поддерживать Данию", - заявил Кошта. Трамп 7 января, еще до вступления в должность президента США, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250128/danija-1995831388.html

https://ria.ru/20250127/grenlandiya-1995774492.html

гренландия

дания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, антониу кошта, евросоюз, евросовет