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ЕС будет защищать целостность Дании, заявил Кошта - РИА Новости, 30.01.2025
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00:01 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/es-1996221309.html
ЕС будет защищать целостность Дании, заявил Кошта
ЕС будет защищать целостность Дании, заявил Кошта - РИА Новости, 30.01.2025
ЕС будет защищать целостность Дании, заявил Кошта
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в интервью телеканалу Euronews, что ЕС намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента США... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T00:01:00+03:00
2025-01-30T00:01:00+03:00
в мире
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антониу кошта
евросоюз
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в интервью телеканалу Euronews, что ЕС намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. "Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ... очевидно, является для нас важнейшим вопросом... Мы не должны прекращать отстаивать эти принципы, когда под угрозой оказывается территориальная целостность государства члена ЕС... Европейский союз будет поддерживать Данию", - заявил Кошта. Трамп 7 января, еще до вступления в должность президента США, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250128/danija-1995831388.html
https://ria.ru/20250127/grenlandiya-1995774492.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
ЕС будет защищать целостность Дании, заявил Кошта

Глава Евросовета Кошта: ЕС будет защищать территориальную целостность Дании

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антониу Кошта. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в интервью телеканалу Euronews, что ЕС намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию.
"Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ... очевидно, является для нас важнейшим вопросом... Мы не должны прекращать отстаивать эти принципы, когда под угрозой оказывается территориальная целостность государства члена ЕС... Европейский союз будет поддерживать Данию", - заявил Кошта.
Датский танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
СМИ: Дания и ЕС выработали стратегию общения с Трампом в вопросе Гренландии
28 января, 09:34
Трамп 7 января, еще до вступления в должность президента США, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Европарламенте поддержали идею отправить войска ЕС в Гренландию
27 января, 18:17
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросовет
 
 
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