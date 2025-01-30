https://ria.ru/20250130/ermakov-1995336077.html

Глеб Ермаков: как банки решают вопрос кадрового дефицита

Глеб Ермаков: как банки решают вопрос кадрового дефицита - РИА Новости, 30.01.2025

Глеб Ермаков: как банки решают вопрос кадрового дефицита

Дефицит на рынке труда остается главной проблемой в самых разных отраслях экономики. С нехваткой сотрудников сталкиваются около 90% компаний. Банковская отрасль РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:00:00+03:00

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2025-01-30T16:00:00+03:00

россия

headhunter

интервью

втб (банк)

работа

работодатель

безработица

банки

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Дефицит на рынке труда остается главной проблемой в самых разных отраслях экономики. С нехваткой сотрудников сталкиваются около 90% компаний. Банковская отрасль входит в топ-10 сфер с наиболее высоким спросом на персонал. Тем не менее компаниям удается решать и эту проблему. Так, в Рейтинге работодателей России-2024 от hh.ru в тройку по привлекательности для потенциальных сотрудников из полутора тысяч компаний-участников вошел ВТБ. Причем по сравнению с предыдущим рейтингом ему удалось подняться на одну позицию. О том, как кадровую проблему удается решать в банковской сфере, РИА Новости рассказал руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков.– Глеб Валентинович, безработица в России в этом году упала до исторического минимума. И это, безусловно, отражает наличие серьезных дисбалансов на рынке труда. Банковскую сферу это тоже затронуло?– Действительно, безработица в прошедшем году была на рекордно низком уровне. Это, в свою очередь, порождает беспрецедентную конкуренцию за персонал по всем отраслям. Можно без сомнения сказать, что рынок труда на сегодняшний день стал рынком соискателя. И с учетом всех демографических тенденций, которые мы наблюдаем, можно уверенно утверждать, что это будет не краткосрочный тренд. И в этой связи по всем индустриям можно отметить важные тенденции, в особенности касающиеся массового сегмента сотрудников. Повсеместно сейчас усилились переток между индустриями и оборачиваемость персонала. То есть люди могут в течение одного года сменить не одного работодателя и даже индустрию.Банки прежде всего массово нанимают по всей стране профессионалов, которые заняты в сфере продаж и работы с клиентами: менеджеров, которые трудятся в отделениях банков или задействованы в выездных каналах продаж, специалистов кол-центров, кассиров.И мы, как и наши коллеги по цеху, наблюдаем, что все вышеназванные тенденции, безусловно, проявляются в банковской сфере. Притом что сейчас мы наблюдаем еще и некоторое снижение интереса в целом к работе с продажами и к работе с клиентами. Всем банкам приходится предпринимать экстраусилия для того, чтобы решать свои кадровые вопросы. И кроме этого, мы наблюдаем, что усилилась конкуренция среди других индустрий, которые тоже влияют на нас. Если исторически банки в значительной мере подпитывались за счет профессионалов, имеющих опыт работы в финансовой сфере, то на сегодняшний день это переток между телекомом, ретейлом, банками, курьерской доставкой, с учетом того что в выездных каналах работают те же категории персонала.– Как банковская индустрия реагирует на данные изменения рынка? Что должен делать работодатель, чтобы привлечь соискателей?– Во-первых, сейчас банки очень активны в своей рекламе, причем не только по своим продуктам, но и как работодатели. Это тренд, который проявляется во всех каналах медиакоммуникации. При этом банки пытаются, естественно, дифференцировать свои ценностные предложения, с тем чтобы как-то отличаться друг от друга. И, более того, его естественным образом регионализировать, потому что у разных регионов тоже разный угол зрения на те или иные аспекты работы в банках и вообще по найму.Во-вторых, важным трендом стало некоторое смягчение входных требований к кандидатам. Это, в свою очередь, накладывает несколько важных внутренних требований и инициатив, которые реализуют в той или иной форме все крупнейшие банки.В первую очередь речь идет о том, что работодатель должен очень оперативно и эффективно устраивать все свои процессы найма – быстро принимать решения о найме и реализовывать их, потому что массовый персонал расходится как горячие пирожки.Также важна эффективная программа адаптации новичков, включающая в том числе и профессиональную подготовку. В особенности это актуально для тех, кто не имеет предыдущего профессионального опыта работы в банках.И еще один очень важный элемент – это постоянная оптимизация бизнес-процессов. Это включает их автоматизацию, роботизацию и в принципе их облегчение для того, чтобы высвободить массовый персонал от рутинных операций. Это наиболее важные тренды, которые влияют на то, как новые сотрудники воспринимают рабочую среду, в которую они вливаются.– Дефицит кадров в обозримой перспективе, судя по всему, сохранится. И к этому нужно быть готовым заранее. Крупнейшие компании уже давно создали проактивные программы подготовки молодых специалистов под себя. А как с этим обстоит дело в банковской отрасли?– Действительно так. Более того, в определенных индустриях уже идет работа едва ли не со школьниками.Если говорить про банки в целом, то все-таки в основном банки работают со студентами вузов и средних специальных учебных заведений. Если говорить про основные тренды, которые в общем-то не новы, но тем не менее год от года набирают обороты и развиваются, то их несколько.Во-первых, безусловно, важно иметь долгосрочные отношения с большим количеством учебных заведений, работать с ними и в режиме лекций, мастер-классов, лабораторий, базовых кафедр. ВТБ в таком ключе сотрудничает более чем с 270 вузами и средними специальными учебными заведениями по всей стране.Второй очень важный элемент – стажировки для студентов. Это позволяет посмотреть на людей в деле. Банк ВТБ имеет давние традиции долгосрочных стажировок. Отрадно, что из года в год растет количество желающих в них поучаствовать. Только в прошлом году на 700 мест, которые были открыты по всей стране по различным направлениям деятельности, получили 58 тысяч заявок. Конкурс составил 80 человек на место. Эта практика позволяет нам выбрать лучших для работы как в головном офисе банка в различных бизнес-линиях, так и в подразделениях поддержки и контроля и, конечно же, в сети по всей стране. И для нас это очень важное подспорье, потому что, по статистике, приблизительно 60% тех ребят, которых мы отбираем на стажировку в течение года, в дальнейшем получают от нас предложение о постоянной работе.Третий важный элемент – образовательные проекты, которые банки реализуют с тем или иным фокусом на определенных целевых аудиториях. Банк ВТБ тоже реализует целый ряд таких программ, связанных с подготовкой специалистов по риск-менеджменту, Big Data и прочим направлениям. Только в 2024 году в данных активностях приняли участие более 5000 человек.– В условиях высокой конкуренции за персонал бизнес вынужден прибегать к такому шагу, как повышение фонда оплаты труда. Но это не может продолжаться бесконечно. Как еще банки работают над удержанием персонала?– Исследования показывают, что заработная плата до сих пор определяющий фактор. Тем более на таком конкурентном рынке, как сейчас. Поэтому сбрасывать его со счетов или каким-то образом дисконтировать было бы недальновидно. В этом плане и Банк ВТБ предпринимает очень серьезные усилия.Но материальный фактор – не единственный определяющий выбор людей. Люди обращают внимание на комфортность рабочей среды. И, что важно, это касается не только молодежи. Всем хочется работать в атмосфере взаимоуважения, признания заслуг, благодарности за труд в организации. Тем более когда речь идет о таком многотысячном коллективе, как наш, решающем колоссальные задачи.Безусловно, важно развитие людей, в которое Банк ВТБ инвестирует существенные средства. Более 90% наших сотрудников ежегодно проходят различные программы обучения, переподготовки, повышения квалификации. Это касается не только массового персонала, но и людей, занимающих средние и старшие позиции. У нас довольно широкая палитра образовательных программ, раскрывающих профессиональные и мягкие навыки, аспекты личностного развития, управленческие компетенции.Эффективность процессов, которые связаны с удержанием людей в нашей компании, мы оцениваем через регулярные опросы вовлеченности. Это анонимные опросы, в которых люди могут абсолютно откровенно высказывать свою точку зрения. И для нас очень отраден тот факт, что последний такой опрос показал прирост общего индекса вовлеченности еще на 5 процентных пунктов. На сегодняшний день он составил 88,5%. Разные компании пользуются разными методиками, но тем не менее, даже если приводить их к общему знаменателю, видно, что это очень высокий показатель. И это свидетельствует о том, что наши усилия должным образом оценены нашей собственной командой.

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Интервью Глеба Ермакова Интервью Глеба Ермакова 2025-01-30T08:00 true PT11M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, headhunter, интервью, втб (банк), работа, работодатель, безработица, банки, зарплата, инвестиции, рейтинг