https://ria.ru/20250130/erkhov-1996248558.html

Алексей Ерхов: Россия и Турция научились откровенно обсуждать разногласия

Алексей Ерхов: Россия и Турция научились откровенно обсуждать разногласия - РИА Новости, 30.01.2025

Алексей Ерхов: Россия и Турция научились откровенно обсуждать разногласия

Отношения между Российской Федерацией и Турцией опираются на богатое историческое наследие, которое не раз подвергалось серьезному испытанию. Но в соответствии... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:00:00+03:00

2025-01-30T09:00:00+03:00

2025-01-30T09:20:00+03:00

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Отношения между Российской Федерацией и Турцией опираются на богатое историческое наследие, которое не раз подвергалось серьезному испытанию. Но в соответствии с взаимным желанием турецкого и российского народов, лидеров, дипломатов, проблемы в отношениях были преодолены, а отношения еще более укреплены. Экономические и торговые связи являются движущей силой турецко-российских отношений. Корреспондент РИА Новости в Анкаре Вугар Гасанов в преддверии Дня дипломата встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Турции Алексеем Ерховым, поговорил о существующих проблемах в отношениях и о том, почему российские туристы все еще предпочитают Турцию для отдыха.— Господин посол, во-первых, разрешите поздравить вас с профессиональным праздником, профессия дипломата очень сложная. Остался ли в вашей памяти эпизод, когда вам было сложнее всего принять решение?— Спасибо вам за поздравление, которое я, разумеется, передам всем нашим сотрудникам. Согласен с вами: профессия дипломата действительно очень непростая – и дело даже не в принятии тех или иных решений, пусть даже ответственных и сложных. И мне, и моим коллегам часто приходится заниматься вопросами, имеющими большую важность для межгосударственных отношений, это органически входит в компетенцию МИД и его загранучреждений, и значимость этих вопросов порой трудно переоценить.В то же время в поле нашего приоритетного внимания – и это не менее, а, может быть, даже более важно – находятся и проблемы, имеющие исключительно высокую цену с точки зрения влияния на человеческие судьбы, и здесь я не преувеличиваю. Бывает, наши люди, находясь за границей, попадают в очень трудное положение, будь то в отношениях друг с другом или с правоохранительными органами страны пребывания. У нас это называется "сложные консульские случаи", и если героям таких, иногда, прямо скажем, запутанных историй удается помочь, это становится предметом не только радости, но и профессиональной гордости дипломатов. Таких случаев, к сожалению, еще немало, и каждый из них требует особого внимания, особых подходов, иногда особой деликатности и даже дискретности.— Какие проблемы и сложности сейчас наблюдаются в отношениях Москвы и Анкары?— Вы, видимо, прекрасно понимаете: редко так бывает, чтобы в отношениях между странами не было, что называется, "ни сучка, ни задоринки". Это в целом нормально: интересы государств по большому счету редко совпадают, и часто их "разнотык" требует кропотливой и компетентной работы по согласованию видения различными столицами той или иной проблемы. Что характерно для российско-турецких отношений: за последние годы наши страны научились не то, чтобы "выносить за скобки", но, наоборот, прямо и откровенно обсуждать имеющиеся разногласия и находить взаимоприемлемые решения возникающих проблем. Это неоднократно проявлялось даже в самых серьезных и неприятных ситуациях.Сейчас меня, откровенно говоря, сильно беспокоит положение в нашем торгово-экономическом сотрудничестве, где, к сожалению, далеко не все благополучно. Причина очевидна – незаконные западные санкции, которые введены и продолжают вводиться не только против России, но и против наших внешнеэкономических торговых партнеров, в том числе турецких. Это ведет к нежелательным последствиям и, в частности, для нашей двусторонней торговли. Так, по имеющимся предварительным данным, за 11 месяцев 2024 года ее объем сократился на 7,6%. Наши недруги откровенно радуются. Что ж, я уверен: будет и на нашей улице праздник, мы еще вернем потери и выйдем на запланированную нашими президентами цифру – 100 миллиардов долларов товарооборота.— Все еще имеются сложности в банковских переводах между Россией и Турцией, вызванные санкциями. Есть ли готовность у турецкой стороны решать эту проблему, ведь она затрагивает и турецкий бизнес?— Да, сложности есть, и они затрагивают и турецких, и российских деловых людей, в том числе даже тех, кто, казалось бы, не нарушает санкционного режима. Усилия по преодолению этой проблемы, оказывающей серьезное негативное влияние на весь комплекс нашего сотрудничества, продолжаются.— Какова ситуация в реализации проекта АЭС "Аккую"? Как отразились на ходе проекта санкции против России?— К сожалению, санкции сказались и на темпах строительства АЭС. В частности, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, и именно из-за санкций. Поставщика пришлось менять, это заняло какое-то время и, видимо, отразится на сроках завершения соответствующих работ и в целом реализации проекта. Как именно – думают сейчас эксперты.— Какие проблемы остаются в туризме? Есть ли препятствия у российских туристов для посещения Турции?— По предварительным данным, за 11 месяцев 2024 года Турцию посетило 6,5 миллиона российских туристов, что несколько больше, чем в прошлом году. Таким образом, сохраняется устойчивая тенденция к росту числа наших граждан, посещающих Турцию, в том числе для отдыха. Можно сделать вывод, что заинтересованность россиян в туристических поездках по-прежнему высока. Возможно, число туристов было бы даже больше, если бы не отмечаемый многими из наших сограждан рост цен на туристические услуги, прежде всего на проживание в местных отелях.Приходится признать, что такое явление объективно существует, но здесь надо понять, что это прямое следствие непростого финансово-экономического положения самой Турции. Впрочем, ценовые параметры определяются законами рынка. Не было бы спроса – не было бы и искушения "задирать цены". И наоборот: падает бронирование – отельеры спохватываются, опускают расценки, и турпоток опять растет. Есть еще одна проблема – в Турции, как известно, не работают многие российские карты и, прежде всего, карта "Мир". Причины все те же – западные санкции. Поэтому всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты за предоставленные услуги или, как поступают многие, иметь при себе определенное количество наличной валюты.

https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995791439.html

https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992630443.html

https://ria.ru/20250101/turtsiya-1992215045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, турция, россия, алексей ерхов