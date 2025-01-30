https://ria.ru/20250130/energokrizis-1996494846.html

ПМР обвинила Кишинев в намеренном затягивании решения энергокризиса

ПМР обвинила Кишинев в намеренном затягивании решения энергокризиса - РИА Новости, 30.01.2025

ПМР обвинила Кишинев в намеренном затягивании решения энергокризиса

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в четверг в телефонном разговоре с руководителем внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T21:52:00+03:00

2025-01-30T21:52:00+03:00

2025-01-30T21:52:00+03:00

кишинев

приднестровская молдавская республика

россия

виталий игнатьев

сергей шамба

вадим красносельский

газпром

транзит газа через украину

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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в четверг в телефонном разговоре с руководителем внешнеполитического ведомства Республики Абхазия Сергеем Шамба заявил, что Кишинев намеренно затягивает решение энергокризиса в Приднестровье. "В течение текущего месяца совместно с российской стороной было изыскано несколько вариантов решения проблемы, однако Кишинев максимально затягивает процесс, обрекая людей на продолжение их бед и страданий", - приводит пресс-служба слова Игнатьева. Глава МИД ПМР подробно рассказал о ситуации, связанной с гуманитарно-энергетическим кризисом в Приднестровье. В свою очередь, Шамба высказал приднестровцам слова поддержки со стороны братского абхазского народа, который выступает за скорейшее прекращение кризиса. Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но, по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена - это будет "гуманитарный газ".

https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html

https://ria.ru/20250127/krasnoselskiy-1995704515.html

кишинев

приднестровская молдавская республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кишинев, приднестровская молдавская республика, россия, виталий игнатьев, сергей шамба, вадим красносельский, газпром, транзит газа через украину