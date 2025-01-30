https://ria.ru/20250130/energokrizis-1996494846.html
ПМР обвинила Кишинев в намеренном затягивании решения энергокризиса
ПМР обвинила Кишинев в намеренном затягивании решения энергокризиса - РИА Новости, 30.01.2025
ПМР обвинила Кишинев в намеренном затягивании решения энергокризиса
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в четверг в телефонном разговоре с руководителем внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T21:52:00+03:00
2025-01-30T21:52:00+03:00
2025-01-30T21:52:00+03:00
кишинев
приднестровская молдавская республика
россия
виталий игнатьев
сергей шамба
вадим красносельский
газпром
транзит газа через украину
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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в четверг в телефонном разговоре с руководителем внешнеполитического ведомства Республики Абхазия Сергеем Шамба заявил, что Кишинев намеренно затягивает решение энергокризиса в Приднестровье. "В течение текущего месяца совместно с российской стороной было изыскано несколько вариантов решения проблемы, однако Кишинев максимально затягивает процесс, обрекая людей на продолжение их бед и страданий", - приводит пресс-служба слова Игнатьева. Глава МИД ПМР подробно рассказал о ситуации, связанной с гуманитарно-энергетическим кризисом в Приднестровье. В свою очередь, Шамба высказал приднестровцам слова поддержки со стороны братского абхазского народа, который выступает за скорейшее прекращение кризиса. Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но, по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена - это будет "гуманитарный газ".
https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html
https://ria.ru/20250127/krasnoselskiy-1995704515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кишинев, приднестровская молдавская республика, россия, виталий игнатьев, сергей шамба, вадим красносельский, газпром, транзит газа через украину
Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, Виталий Игнатьев, Сергей Шамба, Вадим Красносельский, Газпром, транзит газа через Украину
ПМР обвинила Кишинев в намеренном затягивании решения энергокризиса
Глава МИД ПМР Игнатьев: Молдавия намеренно затягивает решение энергокризиса