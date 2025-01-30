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Приднестровье с 1 по 10 февраля получит газ от Energocom - РИА Новости, 30.01.2025
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23:05 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/energocom-1996504174.html
Приднестровье с 1 по 10 февраля получит газ от Energocom
Приднестровье с 1 по 10 февраля получит газ от Energocom - РИА Новости, 30.01.2025
Приднестровье с 1 по 10 февраля получит газ от Energocom
Приднестровье с 1 по 10 февраля будет получать газ, который поставит с европейского рынка молдавская Energocom через "Молдовагаз", а с 11 февраля, вероятнее... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:05:00+03:00
2025-01-30T23:05:00+03:00
молдавия
тирасполь
россия
вадим красносельский
дорин речан
молдовагаз
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Приднестровье с 1 по 10 февраля будет получать газ, который поставит с европейского рынка молдавская Energocom через "Молдовагаз", а с 11 февраля, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "С 1 по 10 февраля левый берег Днестра… будет закупать газ, около 3,2 миллиона кубометров в сутки пойдут через энергокомпанию Energocom в адрес "Молдовагаза", – сообщает газета. Уточняется, что газ будет приобретаться на европейском рынке. "С 11 февраля, как сообщают источники "Коммерсанта", Тирасполь намерен воспользоваться пакетом гуманитарной помощи из РФ. Речь идет о финансировании закупок газа у одного из венгерских трейдеров — MET International AG, MOL и MVM, со всеми продолжаются переговоры о поставках", – также пишет газета. Власти Приднестровья и Молдавии, как отмечается, согласовали предварительную схему газоснабжения непризнанного региона в четверг. Грант ЕС на 30 миллионов евро они поделили примерно поровну. Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ". Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. ЕС выделит 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене, уточнил он.
https://ria.ru/20250130/mid-1996369885.html
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996203353.html
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молдавия
тирасполь
россия
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молдавия, тирасполь, россия, вадим красносельский, дорин речан, молдовагаз, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире, приднестровская молдавская республика
Молдавия, Тирасполь, Россия, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Молдовагаз, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире, Приднестровская Молдавская Республика
Приднестровье с 1 по 10 февраля получит газ от Energocom

Приднестровье с 1 по 10 февраля получит газ от Energocom через "Молдовагаз"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Приднестровье с 1 по 10 февраля будет получать газ, который поставит с европейского рынка молдавская Energocom через "Молдовагаз", а с 11 февраля, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"С 1 по 10 февраля левый берег Днестра… будет закупать газ, около 3,2 миллиона кубометров в сутки пойдут через энергокомпанию Energocom в адрес "Молдовагаза", – сообщает газета. Уточняется, что газ будет приобретаться на европейском рынке.
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"С 11 февраля, как сообщают источники "Коммерсанта", Тирасполь намерен воспользоваться пакетом гуманитарной помощи из РФ. Речь идет о финансировании закупок газа у одного из венгерских трейдеров — MET International AG, MOL и MVM, со всеми продолжаются переговоры о поставках", – также пишет газета.
Власти Приднестровья и Молдавии, как отмечается, согласовали предварительную схему газоснабжения непризнанного региона в четверг. Грант ЕС на 30 миллионов евро они поделили примерно поровну.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Глава ПМР призвал ЕС озвучить детали помощи для решения кризиса в регионе
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Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ".
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. ЕС выделит 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене, уточнил он.
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МолдавияТираспольРоссияВадим КрасносельскийДорин РечанМолдовагазЕвросоюзГазпромтранзит газа через УкраинуВ миреПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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