Energocom полностью обеспечила энергопотребление в Молдавии на 31 января
Energocom обеспечила нужный объем электроэнергии в Молдавии на 31 января
Линии электропередач. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Компания Energocom, являющаяся поставщиком электроэнергии в Молдавии, заявила в четверг, что на 31 января полностью обеспечила энергопотребление, зарезервировав необходимые для дополнения внутреннего производства объемы за счет импорта.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
"Потребность в электроэнергии будет полностью удовлетворена в пятницу, 31 января. Компания Energocom зарезервировала коммерческие мощности на границе с Румынией для дополнения внутреннего производства энергией, закупаемой по двусторонним контрактам и на бирже", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.
Поясняется, что в последний день января на правом берегу Днестра прогнозируется потребление электроэнергии на уровне предыдущего дня, 30 января.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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