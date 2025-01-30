https://ria.ru/20250130/energocom-1996455758.html

Energocom полностью обеспечила энергопотребление в Молдавии на 31 января

Energocom полностью обеспечила энергопотребление в Молдавии на 31 января - РИА Новости, 30.01.2025

Energocom полностью обеспечила энергопотребление в Молдавии на 31 января

Компания Energocom, являющаяся поставщиком электроэнергии в Молдавии, заявила в четверг, что на 31 января полностью обеспечила энергопотребление, зарезервировав РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:56:00+03:00

2025-01-30T17:56:00+03:00

2025-01-30T17:56:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Компания Energocom, являющаяся поставщиком электроэнергии в Молдавии, заявила в четверг, что на 31 января полностью обеспечила энергопотребление, зарезервировав необходимые для дополнения внутреннего производства объемы за счет импорта. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Потребность в электроэнергии будет полностью удовлетворена в пятницу, 31 января. Компания Energocom зарезервировала коммерческие мощности на границе с Румынией для дополнения внутреннего производства энергией, закупаемой по двусторонним контрактам и на бирже", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*. Поясняется, что в последний день января на правом берегу Днестра прогнозируется потребление электроэнергии на уровне предыдущего дня, 30 января. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996237412.html

https://ria.ru/20250129/moldavija-1996208226.html

молдавия

днестр

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