Рейтинг@Mail.ru
Energocom полностью обеспечила энергопотребление в Молдавии на 31 января - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/energocom-1996455758.html
Energocom полностью обеспечила энергопотребление в Молдавии на 31 января
Energocom полностью обеспечила энергопотребление в Молдавии на 31 января - РИА Новости, 30.01.2025
Energocom полностью обеспечила энергопотребление в Молдавии на 31 января
Компания Energocom, являющаяся поставщиком электроэнергии в Молдавии, заявила в четверг, что на 31 января полностью обеспечила энергопотребление, зарезервировав РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:56:00+03:00
2025-01-30T17:56:00+03:00
молдавия
днестр
румыния
дорин речан
газпром
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Компания Energocom, являющаяся поставщиком электроэнергии в Молдавии, заявила в четверг, что на 31 января полностью обеспечила энергопотребление, зарезервировав необходимые для дополнения внутреннего производства объемы за счет импорта. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Потребность в электроэнергии будет полностью удовлетворена в пятницу, 31 января. Компания Energocom зарезервировала коммерческие мощности на границе с Румынией для дополнения внутреннего производства энергией, закупаемой по двусторонним контрактам и на бирже", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*. Поясняется, что в последний день января на правом берегу Днестра прогнозируется потребление электроэнергии на уровне предыдущего дня, 30 января. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996237412.html
https://ria.ru/20250129/moldavija-1996208226.html
молдавия
днестр
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, днестр, румыния, дорин речан, газпром, в мире, россия
Молдавия, Днестр, Румыния, Дорин Речан, Газпром, В мире, Россия
Energocom полностью обеспечила энергопотребление в Молдавии на 31 января

Energocom обеспечила нужный объем электроэнергии в Молдавии на 31 января

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Компания Energocom, являющаяся поставщиком электроэнергии в Молдавии, заявила в четверг, что на 31 января полностью обеспечила энергопотребление, зарезервировав необходимые для дополнения внутреннего производства объемы за счет импорта.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг
Вчера, 04:39
"Потребность в электроэнергии будет полностью удовлетворена в пятницу, 31 января. Компания Energocom зарезервировала коммерческие мощности на границе с Румынией для дополнения внутреннего производства энергией, закупаемой по двусторонним контрактам и на бирже", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.
Поясняется, что в последний день января на правом берегу Днестра прогнозируется потребление электроэнергии на уровне предыдущего дня, 30 января.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Молдавия заявила, что предложила ПМР альтернативные решения кризиса
29 января, 21:15
 
МолдавияДнестрРумынияДорин РечанГазпромВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала