На астероиде Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы
НАСА: в пробе с астероида Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы
© NASA/Goddard/University of ArizonaФото приближения OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну, сделанное во время пробного маневра 11 августа 2020 года
© NASA/Goddard/University of Arizona
Фото приближения OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну, сделанное во время пробного маневра 11 августа 2020 года. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что его исследователи нашли в пробе с астероида Бенну ключевые для возникновения жизни химические элементы.
"Они (результаты исследований - ред.) означают, что условия, необходимые для возникновения жизни, были широко распространены по всей ранней Солнечной системе, что увеличивает вероятность того, что жизнь могла сформироваться и на других планетах и спутниках", - пишет НАСА на официальном портале.
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Опубликованные в научном журнале Nature результаты исследований НАСА гласят, что в пробе были обнаружены 14 из 20 аминокислот, используемых жизнью на Земле для синтеза белков, и пять типов азотистых оснований, используемых для хранения и передачи генетической информации в более сложных земных биомолекулах (таких как ДНК и РНК), а также большие объемы аммиака и формальдегида.
Исследование, по словам НАСА, подтверждает идею, что сформировавшиеся вдали от Солнца объекты могли быть важным источником "исходных ингредиентов" для формирования жизни в Солнечной системе.
Бенну - астероид Солнечной системы с диаметром около 560 метров, был открыт в 2013 году американской обсерваторией Сокорро и назван в честь одноименного древнеегипетского божества. Астероид периодически сближается с Землей, и, по данным НАСА, с шансом 1 к 2700 столкнется с ней в 2182 году.
Образцы грунта астероида Бенну были получены в ходе многолетней миссии НАСА. Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016 года и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по взятию грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. Возвращение капсулы в сентябре 2023 года прошло штатно, она приземлилась в расчетном месте на полигоне Пентагона неподалеку от Солт-Лейк-Сити в штате Юта.