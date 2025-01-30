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На астероиде Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы - РИА Новости, 30.01.2025
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00:46 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/elementy-1996225761.html
На астероиде Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы
На астероиде Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы - РИА Новости, 30.01.2025
На астероиде Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы
Американское космическое агентство НАСА заявило, что его исследователи нашли в пробе с астероида Бенну ключевые для возникновения жизни химические элементы. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T00:46:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что его исследователи нашли в пробе с астероида Бенну ключевые для возникновения жизни химические элементы. "Они (результаты исследований - ред.) означают, что условия, необходимые для возникновения жизни, были широко распространены по всей ранней Солнечной системе, что увеличивает вероятность того, что жизнь могла сформироваться и на других планетах и ​​спутниках", - пишет НАСА на официальном портале. Опубликованные в научном журнале Nature результаты исследований НАСА гласят, что в пробе были обнаружены 14 из 20 аминокислот, используемых жизнью на Земле для синтеза белков, и пять типов азотистых оснований, используемых для хранения и передачи генетической информации в более сложных земных биомолекулах (таких как ДНК и РНК), а также большие объемы аммиака и формальдегида. Исследование, по словам НАСА, подтверждает идею, что сформировавшиеся вдали от Солнца объекты могли быть важным источником "исходных ингредиентов" для формирования жизни в Солнечной системе. Бенну - астероид Солнечной системы с диаметром около 560 метров, был открыт в 2013 году американской обсерваторией Сокорро и назван в честь одноименного древнеегипетского божества. Астероид периодически сближается с Землей, и, по данным НАСА, с шансом 1 к 2700 столкнется с ней в 2182 году. Образцы грунта астероида Бенну были получены в ходе многолетней миссии НАСА. Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016 года и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по взятию грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. Возвращение капсулы в сентябре 2023 года прошло штатно, она приземлилась в расчетном месте на полигоне Пентагона неподалеку от Солт-Лейк-Сити в штате Юта.
https://ria.ru/20240625/superearth-1955349599.html
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Космос - РИА Наука, Земля, Солт-Лейк-Сити, Юта, НАСА, Министерство обороны США
На астероиде Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы

НАСА: в пробе с астероида Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы

© NASA/Goddard/University of ArizonaФото приближения OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну, сделанное во время пробного маневра 11 августа 2020 года
Фото приближения OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну, сделанное во время пробного маневра 11 августа 2020 года - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© NASA/Goddard/University of Arizona
Фото приближения OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну, сделанное во время пробного маневра 11 августа 2020 года. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что его исследователи нашли в пробе с астероида Бенну ключевые для возникновения жизни химические элементы.
"Они (результаты исследований - ред.) означают, что условия, необходимые для возникновения жизни, были широко распространены по всей ранней Солнечной системе, что увеличивает вероятность того, что жизнь могла сформироваться и на других планетах и ​​спутниках", - пишет НАСА на официальном портале.
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Опубликованные в научном журнале Nature результаты исследований НАСА гласят, что в пробе были обнаружены 14 из 20 аминокислот, используемых жизнью на Земле для синтеза белков, и пять типов азотистых оснований, используемых для хранения и передачи генетической информации в более сложных земных биомолекулах (таких как ДНК и РНК), а также большие объемы аммиака и формальдегида.
Исследование, по словам НАСА, подтверждает идею, что сформировавшиеся вдали от Солнца объекты могли быть важным источником "исходных ингредиентов" для формирования жизни в Солнечной системе.
Бенну - астероид Солнечной системы с диаметром около 560 метров, был открыт в 2013 году американской обсерваторией Сокорро и назван в честь одноименного древнеегипетского божества. Астероид периодически сближается с Землей, и, по данным НАСА, с шансом 1 к 2700 столкнется с ней в 2182 году.
Образцы грунта астероида Бенну были получены в ходе многолетней миссии НАСА. Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016 года и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по взятию грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. Возвращение капсулы в сентябре 2023 года прошло штатно, она приземлилась в расчетном месте на полигоне Пентагона неподалеку от Солт-Лейк-Сити в штате Юта.
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