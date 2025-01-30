https://ria.ru/20250130/elementy-1996225761.html

На астероиде Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы

На астероиде Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы - РИА Новости, 30.01.2025

На астероиде Бенну нашли ключевые для возникновения жизни элементы

Американское космическое агентство НАСА заявило, что его исследователи нашли в пробе с астероида Бенну ключевые для возникновения жизни химические элементы. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:46:00+03:00

2025-01-30T00:46:00+03:00

2025-01-30T00:46:00+03:00

космос - риа наука

земля

солт-лейк-сити

юта

наса

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581206108_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_55ad1e3454b4386ac6c3f0194ede4079.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что его исследователи нашли в пробе с астероида Бенну ключевые для возникновения жизни химические элементы. "Они (результаты исследований - ред.) означают, что условия, необходимые для возникновения жизни, были широко распространены по всей ранней Солнечной системе, что увеличивает вероятность того, что жизнь могла сформироваться и на других планетах и ​​спутниках", - пишет НАСА на официальном портале. Опубликованные в научном журнале Nature результаты исследований НАСА гласят, что в пробе были обнаружены 14 из 20 аминокислот, используемых жизнью на Земле для синтеза белков, и пять типов азотистых оснований, используемых для хранения и передачи генетической информации в более сложных земных биомолекулах (таких как ДНК и РНК), а также большие объемы аммиака и формальдегида. Исследование, по словам НАСА, подтверждает идею, что сформировавшиеся вдали от Солнца объекты могли быть важным источником "исходных ингредиентов" для формирования жизни в Солнечной системе. Бенну - астероид Солнечной системы с диаметром около 560 метров, был открыт в 2013 году американской обсерваторией Сокорро и назван в честь одноименного древнеегипетского божества. Астероид периодически сближается с Землей, и, по данным НАСА, с шансом 1 к 2700 столкнется с ней в 2182 году. Образцы грунта астероида Бенну были получены в ходе многолетней миссии НАСА. Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016 года и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по взятию грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. Возвращение капсулы в сентябре 2023 года прошло штатно, она приземлилась в расчетном месте на полигоне Пентагона неподалеку от Солт-Лейк-Сити в штате Юта.

https://ria.ru/20240625/superearth-1955349599.html

https://ria.ru/20250129/chili-1996034728.html

земля

солт-лейк-сити

юта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, солт-лейк-сити, юта, наса, министерство обороны сша