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Поступающей из России электроэнергии хватит Абхазии до середины февраля - РИА Новости, 30.01.2025
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15:05 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/elektrichestvo-1996375914.html
Поступающей из России электроэнергии хватит Абхазии до середины февраля
Поступающей из России электроэнергии хватит Абхазии до середины февраля - РИА Новости, 30.01.2025
Поступающей из России электроэнергии хватит Абхазии до середины февраля
Поступающей из России в Абхазию электроэнергии хватит, предположительно, до середины февраля, после этого в республике надеются на рост местной генерации,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:05:00+03:00
2025-01-30T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поступающей из России в Абхазию электроэнергии хватит, предположительно, до середины февраля, после этого в республике надеются на рост местной генерации, заявил советник посольства Абхазии в Москве Кан Тания. С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Общий запланированный объем поставок составляет 327 миллионов киловатт-часов. "Этого хватит Абхазии, предположительно, до середины-конца февраля. Дальше мы надеемся на то, что на Ингурской ГЭС - станции, от которой мы пытаемся, - уровень воды поднимется, (станция) начнет вырабатывать больше электроэнергии, каким-то образом мы сможем перекрыть дефицит", - сказал Тания журналистам. При этом он подчеркнул, что вопрос энергоснабжения приоритетен, и его предстоит решать новым властям республики. И.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба ранее сообщал, что Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. В частности из-за майнинга криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
https://ria.ru/20250128/abkhaziya-1995896532.html
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абхазия, россия, москва, в мире
Абхазия, Россия, Москва, В мире
Поступающей из России электроэнергии хватит Абхазии до середины февраля

Тания: поступающей из РФ в Абхазию электроэнергии хватит до середины февраля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поступающей из России в Абхазию электроэнергии хватит, предположительно, до середины февраля, после этого в республике надеются на рост местной генерации, заявил советник посольства Абхазии в Москве Кан Тания.
С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Общий запланированный объем поставок составляет 327 миллионов киловатт-часов.
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"Этого хватит Абхазии, предположительно, до середины-конца февраля. Дальше мы надеемся на то, что на Ингурской ГЭС - станции, от которой мы пытаемся, - уровень воды поднимется, (станция) начнет вырабатывать больше электроэнергии, каким-то образом мы сможем перекрыть дефицит", - сказал Тания журналистам.
При этом он подчеркнул, что вопрос энергоснабжения приоритетен, и его предстоит решать новым властям республики.
И.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба ранее сообщал, что Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. В частности из-за майнинга криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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