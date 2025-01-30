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Эксперты МАГАТЭ в течение недели ежедневно слышали взрывы за пределами ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ в течение недели ежедневно слышали взрывы за пределами ЗАЭС - РИА Новости, 30.01.2025
Эксперты МАГАТЭ в течение недели ежедневно слышали взрывы за пределами ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за последнюю неделю ежедневно слышали взрывы за пределами Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:50:00+03:00
2025-01-30T20:50:00+03:00
2025-01-30T20:50:00+03:00
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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за последнюю неделю ежедневно слышали взрывы за пределами Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе несколько сильных взрывов близ станции были утром в четверг, говорится в заявлении МАГАТЭ. "На Запорожской АЭС (ЗАЭС) эксперты МАГАТЭ ежедневно слышали взрывы за пределами станции, включая несколько сильных взрывов в непосредственной близости сегодня утром", - сообщило МАГАТЭ на своем официальном портале. Уточняется, что повреждений на самой станции зафиксировано не было. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ в течение недели ежедневно слышали взрывы за пределами ЗАЭС
МАГАТЭ: эксперты за последнюю неделю ежедневно слышали взрывы за пределами ЗАЭС