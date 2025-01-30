https://ria.ru/20250130/eksperty-1996490679.html

Эксперты МАГАТЭ в течение недели ежедневно слышали взрывы за пределами ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ в течение недели ежедневно слышали взрывы за пределами ЗАЭС - РИА Новости, 30.01.2025

Эксперты МАГАТЭ в течение недели ежедневно слышали взрывы за пределами ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за последнюю неделю ежедневно слышали взрывы за пределами Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:50:00+03:00

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2025-01-30T20:50:00+03:00

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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за последнюю неделю ежедневно слышали взрывы за пределами Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе несколько сильных взрывов близ станции были утром в четверг, говорится в заявлении МАГАТЭ. "На Запорожской АЭС (ЗАЭС) эксперты МАГАТЭ ежедневно слышали взрывы за пределами станции, включая несколько сильных взрывов в непосредственной близости сегодня утром", - сообщило МАГАТЭ на своем официальном портале. Уточняется, что повреждений на самой станции зафиксировано не было. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250106/magate-1992624066.html

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Наталья Макарова

в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ