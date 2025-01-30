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В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа - РИА Новости, 30.01.2025
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14:44 30.01.2025 (обновлено: 14:45 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ek-1996369454.html
В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа
В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа - РИА Новости, 30.01.2025
В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа
Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:44:00+03:00
2025-01-30T14:45:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением транзита российского газа в Европу. "Мы не проводим никаких связей с мирными переговорами в настоящий момент… Когда мы будем иметь такие переговоры, когда этот момент наступит, он должен включать Украину. Мы не подтверждаем никакой связи между транзитом газа через Украину и любыми мирными переговорами", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, подтверждает ли Еврокомиссия информацию СМИ о том, что мирные переговоры по Украине будут включать вопрос о транзите российского газа в ЕС через Украину.
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украина, европа, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа

ЕК не подтверждает связь переговоров по Украине с восстановлением транзита газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением транзита российского газа в Европу.
"Мы не проводим никаких связей с мирными переговорами в настоящий момент… Когда мы будем иметь такие переговоры, когда этот момент наступит, он должен включать Украину. Мы не подтверждаем никакой связи между транзитом газа через Украину и любыми мирными переговорами", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, подтверждает ли Еврокомиссия информацию СМИ о том, что мирные переговоры по Украине будут включать вопрос о транзите российского газа в ЕС через Украину.
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