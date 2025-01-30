https://ria.ru/20250130/ek-1996369454.html
В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа
В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа - РИА Новости, 30.01.2025
В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа
Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:44:00+03:00
2025-01-30T14:44:00+03:00
2025-01-30T14:45:00+03:00
украина
европа
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением транзита российского газа в Европу. "Мы не проводим никаких связей с мирными переговорами в настоящий момент… Когда мы будем иметь такие переговоры, когда этот момент наступит, он должен включать Украину. Мы не подтверждаем никакой связи между транзитом газа через Украину и любыми мирными переговорами", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, подтверждает ли Еврокомиссия информацию СМИ о том, что мирные переговоры по Украине будут включать вопрос о транзите российского газа в ЕС через Украину.
https://ria.ru/20250130/es-1996259334.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа
ЕК не подтверждает связь переговоров по Украине с восстановлением транзита газа