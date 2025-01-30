Власти Украины признали Джигурду угрозой национальной безопасности
Минкультуры Украины признало Джигурду угрозой национальной безопасности
Никита Джигурда . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило российского артиста Никиту Джигурду в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны.
"На основании пунктов 1, 3, 7 части второй статьи 126 закона Украины "О медиа" дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него Джигурду Никиту Борисовича, гражданина Российской Федерации, 27 марта 1961 года рождения, актера театра и кино, деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в тексте приказа, опубликованном на сайте украинского минкультуры.
Минкультуры Украины в апреле 2023 года опубликовало обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто, по мнению официального Киева, создает угрозу национальной безопасности. Среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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