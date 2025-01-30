В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших взятку у бойца СВО
В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших 25 тыс руб у участника СВО
Автомобиль ДПС. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Инспекторы ДПС в Ростове-на-Дону, виновные в вымогательстве взятки у участника спецоперации, уволены и понесут заслуженное наказание, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
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"Инспекторы ДПС, виновные в вымогательстве взятки от участника СВО, понесут заслуженное наказание. Справедливость восстановлена", - говорится в сообщении.
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Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что ночью 25 января сотрудники Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону вымогали взятку у участника спецоперации. Появившаяся информация вызвала возмущение жителей, отметил Слюсарь.
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"Служебная проверка проведена. Инспекторов уволили. Дальше дело за следователями - все собранные материалы им уже переданы", - отметил врио главы региона.
В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области сообщили, что по указанию руководства ведомства оперативниками собственной безопасности проведена служебная проверка по данному факту.
"Установлено, что 25 января в ночное время два инспектора дорожно-патрульной службы в ходе несения службы на проспекте Буденновском в городе Ростове-на-Дону потребовали и получили незаконное денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за непривлечение к ответственности водителя автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке", - говорится в сообщении.
По результатам проверки принято решение об увольнении инспекторов по отрицательным основаниям, собранные полицейскими материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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