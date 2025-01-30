https://ria.ru/20250130/dps-1996362887.html

В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших взятку у бойца СВО

В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших взятку у бойца СВО - РИА Новости, 30.01.2025

В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших взятку у бойца СВО

Инспекторы ДПС в Ростове-на-Дону, виновные в вымогательстве взятки у участника спецоперации, уволены и понесут заслуженное наказание, сообщил врио главы... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:23:00+03:00

2025-01-30T14:23:00+03:00

2025-01-30T14:23:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

юрий слюсарь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Инспекторы ДПС в Ростове-на-Дону, виновные в вымогательстве взятки у участника спецоперации, уволены и понесут заслуженное наказание, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Инспекторы ДПС, виновные в вымогательстве взятки от участника СВО, понесут заслуженное наказание. Справедливость восстановлена", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что ночью 25 января сотрудники Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону вымогали взятку у участника спецоперации. Появившаяся информация вызвала возмущение жителей, отметил Слюсарь. "Служебная проверка проведена. Инспекторов уволили. Дальше дело за следователями - все собранные материалы им уже переданы", - отметил врио главы региона. В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области сообщили, что по указанию руководства ведомства оперативниками собственной безопасности проведена служебная проверка по данному факту. "Установлено, что 25 января в ночное время два инспектора дорожно-патрульной службы в ходе несения службы на проспекте Буденновском в городе Ростове-на-Дону потребовали и получили незаконное денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за непривлечение к ответственности водителя автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке", - говорится в сообщении. По результатам проверки принято решение об увольнении инспекторов по отрицательным основаниям, собранные полицейскими материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

https://ria.ru/20250124/fsb-1995298108.html

https://ria.ru/20240901/doklad-1969859038.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь , министерство внутренних дел рф (мвд россии)