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В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших взятку у бойца СВО - РИА Новости, 30.01.2025
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14:23 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/dps-1996362887.html
В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших взятку у бойца СВО
В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших взятку у бойца СВО - РИА Новости, 30.01.2025
В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших взятку у бойца СВО
Инспекторы ДПС в Ростове-на-Дону, виновные в вымогательстве взятки у участника спецоперации, уволены и понесут заслуженное наказание, сообщил врио главы... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:23:00+03:00
2025-01-30T14:23:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Инспекторы ДПС в Ростове-на-Дону, виновные в вымогательстве взятки у участника спецоперации, уволены и понесут заслуженное наказание, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Инспекторы ДПС, виновные в вымогательстве взятки от участника СВО, понесут заслуженное наказание. Справедливость восстановлена", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что ночью 25 января сотрудники Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону вымогали взятку у участника спецоперации. Появившаяся информация вызвала возмущение жителей, отметил Слюсарь. "Служебная проверка проведена. Инспекторов уволили. Дальше дело за следователями - все собранные материалы им уже переданы", - отметил врио главы региона. В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области сообщили, что по указанию руководства ведомства оперативниками собственной безопасности проведена служебная проверка по данному факту. "Установлено, что 25 января в ночное время два инспектора дорожно-патрульной службы в ходе несения службы на проспекте Буденновском в городе Ростове-на-Дону потребовали и получили незаконное денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за непривлечение к ответственности водителя автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке", - говорится в сообщении. По результатам проверки принято решение об увольнении инспекторов по отрицательным основаниям, собранные полицейскими материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
https://ria.ru/20250124/fsb-1995298108.html
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь , министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших взятку у бойца СВО

В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, вымогавших 25 тыс руб у участника СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Инспекторы ДПС в Ростове-на-Дону, виновные в вымогательстве взятки у участника спецоперации, уволены и понесут заслуженное наказание, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«
"Инспекторы ДПС, виновные в вымогательстве взятки от участника СВО, понесут заслуженное наказание. Справедливость восстановлена", - говорится в сообщении.
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Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что ночью 25 января сотрудники Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону вымогали взятку у участника спецоперации. Появившаяся информация вызвала возмущение жителей, отметил Слюсарь.
«
"Служебная проверка проведена. Инспекторов уволили. Дальше дело за следователями - все собранные материалы им уже переданы", - отметил врио главы региона.
В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области сообщили, что по указанию руководства ведомства оперативниками собственной безопасности проведена служебная проверка по данному факту.
"Установлено, что 25 января в ночное время два инспектора дорожно-патрульной службы в ходе несения службы на проспекте Буденновском в городе Ростове-на-Дону потребовали и получили незаконное денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за непривлечение к ответственности водителя автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке", - говорится в сообщении.
По результатам проверки принято решение об увольнении инспекторов по отрицательным основаниям, собранные полицейскими материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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