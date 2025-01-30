https://ria.ru/20250130/donetsk-1996241937.html

В Донецке задержали агента СБУ

В Донецке задержали агента СБУ - РИА Новости, 30.01.2025

В Донецке задержали агента СБУ

В Донецке задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:07:00+03:00

2025-01-30T06:07:00+03:00

2025-01-30T10:07:00+03:00

россия

донецкая народная республика

донецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. В Донецке задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР."Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что задержанный собирал и передавал СБУ данные о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил России на территории республики.Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило дело по статье за шпионаж.

https://ria.ru/20250129/dnr-1996198639.html

https://ria.ru/20250121/mariupol-1994730704.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания агента СБУ в Донецке Кадры задержания агента СБУ в Донецке 2025-01-30T06:07 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины