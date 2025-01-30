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В Донецке задержали агента СБУ - РИА Новости, 30.01.2025
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06:07 30.01.2025 (обновлено: 10:07 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/donetsk-1996241937.html
В Донецке задержали агента СБУ
В Донецке задержали агента СБУ - РИА Новости, 30.01.2025
В Донецке задержали агента СБУ
В Донецке задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:07:00+03:00
2025-01-30T10:07:00+03:00
россия
донецкая народная республика
донецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. В Донецке задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР."Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что задержанный собирал и передавал СБУ данные о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил России на территории республики.Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило дело по статье за шпионаж.
https://ria.ru/20250129/dnr-1996198639.html
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донецкая народная республика
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Кадры задержания агента СБУ в Донецке
Кадры задержания агента СБУ в Донецке
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россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
В Донецке задержали агента СБУ

ФСБ задержала в Донецке агента СБУ, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

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ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. В Донецке задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
"Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины", — говорится в релизе.
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В ДНР учительницу осудили за шпионаж в пользу Украины
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В ведомстве уточнили, что задержанный собирал и передавал СБУ данные о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил России на территории республики.
Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило дело по статье за шпионаж.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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