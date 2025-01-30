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"Нравится вам или нет". На Западе раскрыли, что общего между Россией и США - РИА Новости, 30.01.2025
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19:56 30.01.2025 (обновлено: 19:58 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/doktorou-1996483599.html
"Нравится вам или нет". На Западе раскрыли, что общего между Россией и США
"Нравится вам или нет". На Западе раскрыли, что общего между Россией и США - РИА Новости, 30.01.2025
"Нравится вам или нет". На Западе раскрыли, что общего между Россией и США
Россия может увидеть в лице президента США Дональда Трампа человека, который ее понимает, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:56:00+03:00
2025-01-30T19:58:00+03:00
в мире
россия
сша
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джо байден
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия может увидеть в лице президента США Дональда Трампа человека, который ее понимает, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В лице Трампа Россия определенно имеет человека, который понимает сферы влияния, который понимает, скажем так, имущественный вопрос &lt;…&gt;, это человек, который говорит на тех же языках, на которых говорят они", — считает он.По словам политолога, если кто-то подвергает такую позицию сомнению, то следует обратить внимание на первые заявления Трампа о его планах, вызванных государственной необходимостью, по присоединению Гренландии и Панамского канала."Это те дела "большого мальчика", которые понятны России не потому, что там диктаторы, а потому что они осознают, как работает мир, как он всегда работал и как будет", — утверждает Доктороу.Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ заморозить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, в настоящее время сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235382.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, марко рубио
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Марко Рубио
"Нравится вам или нет". На Западе раскрыли, что общего между Россией и США

Политолог Доктороу: Трамп и Россия говорят на одних и тех же языках

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия может увидеть в лице президента США Дональда Трампа человека, который ее понимает, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В лице Трампа Россия определенно имеет человека, который понимает сферы влияния, который понимает, скажем так, имущественный вопрос <…>, это человек, который говорит на тех же языках, на которых говорят они", — считает он.
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По словам политолога, если кто-то подвергает такую позицию сомнению, то следует обратить внимание на первые заявления Трампа о его планах, вызванных государственной необходимостью, по присоединению Гренландии и Панамского канала.
"Это те дела "большого мальчика", которые понятны России не потому, что там диктаторы, а потому что они осознают, как работает мир, как он всегда работал и как будет", — утверждает Доктороу.
Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ заморозить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, в настоящее время сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
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В миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАМарко Рубио
 
 
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