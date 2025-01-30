https://ria.ru/20250130/dnr-1996299184.html

В ДНР будут судить двух наемников из США

В ДНР будут судить двух наемников из США - РИА Новости, 30.01.2025

В ДНР будут судить двух наемников из США

Прокуратура ДНР утвердила обвинительные заключения и передала в Верховный суд республики заочные уголовные дела в отношении двух наемников из США, сообщили РИА... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:42:00+03:00

2025-01-30T11:42:00+03:00

2025-01-30T11:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

украина

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительные заключения и передала в Верховный суд республики заочные уголовные дела в отношении двух наемников из США, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении граждан Соединенных Штатов Америки 36-летнего Роберта Вардаро и 37-летнего Бенджамина Рида. Они обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в прокуратуре. По версии следствия, в период с февраля 2022 по май 2024 года они прибыли на территорию Украины. В качестве наемника Рид добровольно вступил в Нормандскую бригаду, позднее воевал в рядах военизированного формирования "Избранная рота". Вардаро вступил в Интернациональный легион. Наемники прошли военную подготовку, были обеспечены личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного Ридом вознаграждения составил более 1,2 миллиона рублей, Вардаро – 346 тысяч. "Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела направлены в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщила прокуратура ДНР Ранее Рид служил в Корпусе армейской военной полиции США. Проходил службу в Германии, воевал в Ираке, в составе Французского иностранного легиона участвовал в боевых столкновениях в Мали. Также работал по контракту в Афганистане в качестве сотрудника по обеспечению безопасности (наемником). После ухода из армии профессионально занимался единоборствами. Вардаро служил в Корпусе морской пехоты США (батальон пехоты), имел командировки в Ирак, Афганистан, Сирию.

https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html

https://ria.ru/20241212/naemnik-1988889228.html

https://ria.ru/20250127/prigovor-1995686034.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сша, украина