В ДНР будут судить двух наемников из США
Прокуратура ДНР утвердила обвинительные заключения по делу двух наемников из США
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительные заключения и передала в Верховный суд республики заочные уголовные дела в отношении двух наемников из США, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении граждан Соединенных Штатов Америки 36-летнего Роберта Вардаро и 37-летнего Бенджамина Рида. Они обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, в период с февраля 2022 по май 2024 года они прибыли на территорию Украины. В качестве наемника Рид добровольно вступил в Нормандскую бригаду, позднее воевал в рядах военизированного формирования "Избранная рота". Вардаро вступил в Интернациональный легион.
Наемники прошли военную подготовку, были обеспечены личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.
Размер полученного Ридом вознаграждения составил более 1,2 миллиона рублей, Вардаро – 346 тысяч.
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"Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела направлены в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщила прокуратура ДНР
Ранее Рид служил в Корпусе армейской военной полиции США. Проходил службу в Германии, воевал в Ираке, в составе Французского иностранного легиона участвовал в боевых столкновениях в Мали. Также работал по контракту в Афганистане в качестве сотрудника по обеспечению безопасности (наемником). После ухода из армии профессионально занимался единоборствами.
Вардаро служил в Корпусе морской пехоты США (батальон пехоты), имел командировки в Ирак, Афганистан, Сирию.
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