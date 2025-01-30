https://ria.ru/20250130/diversanty-1996292254.html

Российские военные в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

Российские военные в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025

Российские военные в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

Российские военные у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области уничтожили разведывательную группу ВСУ из 7 человек, трое украинских военных... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:17:00+03:00

2025-01-30T11:17:00+03:00

2025-01-30T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996308605_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc114a1eeac7e5a5dd715c5b7968de57.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские военные у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области уничтожили разведывательную группу ВСУ из 7 человек, трое украинских военных уничтожены, четверо взяты в плен, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Российские военные группировки "Север" уничтожили в Курской области у населенного пункта Николаево-Дарьино группу украинских разведчиков из 225 отдельного штурмового батальона ВСУ. Трое украинских диверсантов уничтожены, четверо взяты в плен", - рассказал собеседник агентства.Снятое в Курской области на месте ликвидации украинских диверсантов видео передано в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20250130/plennyj-1996254261.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взяли в плен четверых диверсантов: работа российских военных в Курской области Российские военные уничтожили троих и взяли в плен четверых украинских диверсантов в Курской области, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве 2025-01-30T11:17 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия