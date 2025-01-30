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Российские военные в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 30.01.2025 (обновлено: 13:11 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/diversanty-1996292254.html
Российские военные в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
Российские военные в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
Российские военные в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
Российские военные у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области уничтожили разведывательную группу ВСУ из 7 человек, трое украинских военных... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:17:00+03:00
2025-01-30T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские военные у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области уничтожили разведывательную группу ВСУ из 7 человек, трое украинских военных уничтожены, четверо взяты в плен, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Российские военные группировки "Север" уничтожили в Курской области у населенного пункта Николаево-Дарьино группу украинских разведчиков из 225 отдельного штурмового батальона ВСУ. Трое украинских диверсантов уничтожены, четверо взяты в плен", - рассказал собеседник агентства.Снятое в Курской области на месте ликвидации украинских диверсантов видео передано в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20250130/plennyj-1996254261.html
курская область
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Взяли в плен четверых диверсантов: работа российских военных в Курской области
Российские военные уничтожили троих и взяли в плен четверых украинских диверсантов в Курской области, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Российские военные в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

В Курской области уничтожили троих и взяли в плен четырех украинских диверсантов

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские военные у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области уничтожили разведывательную группу ВСУ из 7 человек, трое украинских военных уничтожены, четверо взяты в плен, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Российские военные группировки "Север" уничтожили в Курской области у населенного пункта Николаево-Дарьино группу украинских разведчиков из 225 отдельного штурмового батальона ВСУ. Трое украинских диверсантов уничтожены, четверо взяты в плен", - рассказал собеседник агентства.
Снятое в Курской области на месте ликвидации украинских диверсантов видео передано в распоряжение РИА Новости.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссия
 
 
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