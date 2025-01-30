https://ria.ru/20250130/diversant-1996276042.html

ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом

ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом - РИА Новости, 30.01.2025

ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом

ФСБ РФ опубликовала видео с признательными показаниями задержанного в Подмосковье диверсанта, по заданию СБУ поджегшего военный тягач, релейный шкаф, вышку... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:20:00+03:00

2025-01-30T10:20:00+03:00

2025-01-30T10:20:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271802_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ad312b8672f74f5ef847093071c4823.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала видео с признательными показаниями задержанного в Подмосковье диверсанта, по заданию СБУ поджегшего военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции. "В марте 2023 года при переписке в постах и комментариях в соцсети YouTube я познакомился с человеком, который в последующем представился сотрудником СБУ и предложил мне сотрудничество, которое подразумевало проведение ряда поджогов и диверсий на территории РФ", - сказал задержанный. Спецслужба ранее отмечала, что за это СБУ обещала изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран. "После совершения последней акции запросил у него коридор для выезда заграницу, так как не чувствовал себя в безопасности. После моей просьбы сотрудник, завербовавший меня, не вышел на связь. Более я с ним контактов не совершал", - добавил он. На кадрах также запечатлен момент задержания, на кадрах сотрудники спецслужбы вытаскивают фигуранта из машины. По данным российской спецслужбы, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 "Диверсия" УК РФ.

https://ria.ru/20250115/fsb-1993801107.html

https://ria.ru/20250116/sk-1994079102.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Показания задержанного в Подмосковье диверсанта Задержанный в Подмосковье диверсант дал признательные показания. Видео опубликовала ФСБ. 2025-01-30T10:20 true PT2M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), youtube