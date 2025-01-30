https://ria.ru/20250130/diversant-1996276042.html
ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом
ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом - РИА Новости, 30.01.2025
ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом
ФСБ РФ опубликовала видео с признательными показаниями задержанного в Подмосковье диверсанта, по заданию СБУ поджегшего военный тягач, релейный шкаф, вышку... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:20:00+03:00
2025-01-30T10:20:00+03:00
2025-01-30T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала видео с признательными показаниями задержанного в Подмосковье диверсанта, по заданию СБУ поджегшего военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции. "В марте 2023 года при переписке в постах и комментариях в соцсети YouTube я познакомился с человеком, который в последующем представился сотрудником СБУ и предложил мне сотрудничество, которое подразумевало проведение ряда поджогов и диверсий на территории РФ", - сказал задержанный. Спецслужба ранее отмечала, что за это СБУ обещала изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран. "После совершения последней акции запросил у него коридор для выезда заграницу, так как не чувствовал себя в безопасности. После моей просьбы сотрудник, завербовавший меня, не вышел на связь. Более я с ним контактов не совершал", - добавил он. На кадрах также запечатлен момент задержания, на кадрах сотрудники спецслужбы вытаскивают фигуранта из машины. По данным российской спецслужбы, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 "Диверсия" УК РФ.
https://ria.ru/20250115/fsb-1993801107.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Показания задержанного в Подмосковье диверсанта
Задержанный в Подмосковье диверсант дал признательные показания. Видео опубликовала ФСБ.
2025-01-30T10:20
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PT2M26S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), youtube
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), YouTube
ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом
ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом, работавшим на Украину