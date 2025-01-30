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В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева

В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева - РИА Новости, 30.01.2025

В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева

В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:46:00+03:00

2025-01-30T09:46:00+03:00

2025-01-30T11:52:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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киев

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ России в Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию Службы безопасности Украины", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, в 2023-м фигурант через интернет установил контакт с сотрудником СБУ. Злоумышленника обучили мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств."Действуя по указанию куратора, он совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны Российской Федерации", — уточнили в ЦОС ФСБ.За это СБУ обещала изготовить и передать фигуранту поддельные документы для выезда в одну из европейских стран. Вскоре после последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить на связь.Задержанный признал вину, возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".

https://ria.ru/20250115/fsb-1993801107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Показания задержанного в Подмосковье диверсанта Задержанный в Подмосковье диверсант дал признательные показания. Видео опубликовала ФСБ. 2025-01-30T09:46 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, россия