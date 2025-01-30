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В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева - РИА Новости, 30.01.2025
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09:46 30.01.2025 (обновлено: 11:52 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/diversant-1996268918.html
В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева
В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева - РИА Новости, 30.01.2025
В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева
В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:46:00+03:00
2025-01-30T11:52:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ России в Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию Службы безопасности Украины", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, в 2023-м фигурант через интернет установил контакт с сотрудником СБУ. Злоумышленника обучили мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств."Действуя по указанию куратора, он совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны Российской Федерации", — уточнили в ЦОС ФСБ.За это СБУ обещала изготовить и передать фигуранту поддельные документы для выезда в одну из европейских стран. Вскоре после последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить на связь.Задержанный признал вину, возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".
https://ria.ru/20250115/fsb-1993801107.html
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московская область (подмосковье)
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Показания задержанного в Подмосковье диверсанта
Задержанный в Подмосковье диверсант дал признательные показания. Видео опубликовала ФСБ.
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происшествия, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев, Россия
В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева

ФСБ в Подмосковье задержала диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ России в Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию Службы безопасности Украины", — говорится в релизе.
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По данным спецслужбы, в 2023-м фигурант через интернет установил контакт с сотрудником СБУ. Злоумышленника обучили мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.
"Действуя по указанию куратора, он совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны Российской Федерации", — уточнили в ЦОС ФСБ.
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За это СБУ обещала изготовить и передать фигуранту поддельные документы для выезда в одну из европейских стран. Вскоре после последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить на связь.
Задержанный признал вину, возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".
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