https://ria.ru/20250130/diplomatiya-1996229589.html

Новый посол Великобритании в США отказался от своих слов о Трампе

Новый посол Великобритании в США отказался от своих слов о Трампе - РИА Новости, 30.01.2025

Новый посол Великобритании в США отказался от своих слов о Трампе

Новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон отказался от своей критики президента США Дональда Трампа в прошлом, назвав ее необоснованной и неправильной. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T01:38:00+03:00

2025-01-30T01:38:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон отказался от своей критики президента США Дональда Трампа в прошлом, назвав ее необоснованной и неправильной. Ранее США одобрили назначение бывшего еврокомиссара по торговле Великобритании Питера Мандельсона на пост британского посла в Вашингтоне. По данным газеты Financial Times, Мандельсон начнет работу на посту в феврале. "Я считаю свои замечания о президенте Трампе необоснованными и неправильными. Я думаю, что времена и отношение к президенту изменились", - заявил Мандельсон в комментарии телеканалу Fox News. Мандельсон добавил, что Трамп заслужил новое уважение от него, и это станет основой его работы на посту посла в США. Телеканал подчеркнул, что в 2019 году Мандельсон, среди прочего, назвал Трампа "угрозой миру". В конце декабря 2024 года советник штаба президента США Дональда Трампа Крис Ласивита нелестно высказался о Мандельсоне, назвав его "идиотом". Ветеран лейбористов Мандельсон занимал в британском правительстве несколько высоких постов, в том числе должность министра по делам бизнеса. С 2004 по 2008 год он был еврокомиссаром по торговле. На Даунинг-стрит указали на богатый опыт будущего посла в области внешней и экономической политики и на его крепкие деловые связи, что будет иметь огромное значение на фоне намерений Лондона углубить отношения с США.

https://ria.ru/20250106/mask-1992605049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп