Новый посол Великобритании в США отказался от своих слов о Трампе
Новый посол Великобритании в США отказался от своей критики Трампа в прошлом
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон отказался от своей критики президента США Дональда Трампа в прошлом, назвав ее необоснованной и неправильной.
Ранее США одобрили назначение бывшего еврокомиссара по торговле Великобритании Питера Мандельсона на пост британского посла в Вашингтоне. По данным газеты Financial Times, Мандельсон начнет работу на посту в феврале.
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"Я считаю свои замечания о президенте Трампе необоснованными и неправильными. Я думаю, что времена и отношение к президенту изменились", - заявил Мандельсон в комментарии телеканалу Fox News.
Мандельсон добавил, что Трамп заслужил новое уважение от него, и это станет основой его работы на посту посла в США.
Телеканал подчеркнул, что в 2019 году Мандельсон, среди прочего, назвал Трампа "угрозой миру".
В конце декабря 2024 года советник штаба президента США Дональда Трампа Крис Ласивита нелестно высказался о Мандельсоне, назвав его "идиотом".
Ветеран лейбористов Мандельсон занимал в британском правительстве несколько высоких постов, в том числе должность министра по делам бизнеса. С 2004 по 2008 год он был еврокомиссаром по торговле. На Даунинг-стрит указали на богатый опыт будущего посла в области внешней и экономической политики и на его крепкие деловые связи, что будет иметь огромное значение на фоне намерений Лондона углубить отношения с США.
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