https://ria.ru/20250130/deputaty-1996283210.html

Ростовские депутаты передали участникам СВО аккумуляторы и моторное масло

Ростовские депутаты передали участникам СВО аккумуляторы и моторное масло - РИА Новости, 30.01.2025

Ростовские депутаты передали участникам СВО аккумуляторы и моторное масло

Депутаты Ростова-на-Дону от партии "Единая Россия" передали участникам СВО тент на автомобиль, аккумуляторы и моторное масло, сообщили в партии. РИА Новости, 30.01.2025

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надежные люди

ростов-на-дону

ростовская область

сальск

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты Ростова-на-Дону от партии "Единая Россия" передали участникам СВО тент на автомобиль, аккумуляторы и моторное масло, сообщили в партии. "Член Советского местного политсовета "Единой России", депутат Ростовской-на-Дону городской думы Сергей Авакян оказал поддержку бойцам, находящимся в зоне СВО. Военнослужащим передали тент на автомобиль, аккумуляторы, моторное масло и иные необходимые вещи", - говорится в сообщении. В партии отметили, что к сбору помощи присоединился и депутат гордумы Евгений Иванов. "Оказание помощи бойцам СВО и их семьям является одним из важных направлений депутатской деятельности", - приводит пресс-служба слова Авакяна в сообщении. Кроме того, депутат заксобрания Ростовской области от ЕР Борис Аксенов передал волонтерскому движению "Помоги фронту" из города Сальск 10 маскировочных костюмов для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. "В ближайшее время они будут доставлены, сальчанину, командиру подразделения снайперов одной из бригад на Кураховском направлении. Победа будет за нами!" - цитирует пресс-служба слова Аксенова в сообщении.

https://ria.ru/20240828/pomosch-1969013051.html

https://ria.ru/20250128/pomosch-1995844143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов-на-дону, ростовская область, сальск, евгений иванов (дипломат), единая россия