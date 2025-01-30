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Ростовские депутаты передали участникам СВО аккумуляторы и моторное масло - РИА Новости, 30.01.2025
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Надежные люди
 
10:54 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/deputaty-1996283210.html
Ростовские депутаты передали участникам СВО аккумуляторы и моторное масло
Ростовские депутаты передали участникам СВО аккумуляторы и моторное масло - РИА Новости, 30.01.2025
Ростовские депутаты передали участникам СВО аккумуляторы и моторное масло
Депутаты Ростова-на-Дону от партии "Единая Россия" передали участникам СВО тент на автомобиль, аккумуляторы и моторное масло, сообщили в партии. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:54:00+03:00
2025-01-30T10:54:00+03:00
надежные люди
ростов-на-дону
ростовская область
сальск
евгений иванов (дипломат)
единая россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты Ростова-на-Дону от партии "Единая Россия" передали участникам СВО тент на автомобиль, аккумуляторы и моторное масло, сообщили в партии. "Член Советского местного политсовета "Единой России", депутат Ростовской-на-Дону городской думы Сергей Авакян оказал поддержку бойцам, находящимся в зоне СВО. Военнослужащим передали тент на автомобиль, аккумуляторы, моторное масло и иные необходимые вещи", - говорится в сообщении. В партии отметили, что к сбору помощи присоединился и депутат гордумы Евгений Иванов. "Оказание помощи бойцам СВО и их семьям является одним из важных направлений депутатской деятельности", - приводит пресс-служба слова Авакяна в сообщении. Кроме того, депутат заксобрания Ростовской области от ЕР Борис Аксенов передал волонтерскому движению "Помоги фронту" из города Сальск 10 маскировочных костюмов для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. "В ближайшее время они будут доставлены, сальчанину, командиру подразделения снайперов одной из бригад на Кураховском направлении. Победа будет за нами!" - цитирует пресс-служба слова Аксенова в сообщении.
https://ria.ru/20240828/pomosch-1969013051.html
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, ростовская область, сальск, евгений иванов (дипломат), единая россия
Надежные люди, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Сальск, Евгений Иванов (дипломат), Единая Россия
Ростовские депутаты передали участникам СВО аккумуляторы и моторное масло

ЕР передала участникам СВО тент на автомобиль, аккумуляторы и моторное масло

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий выгружает оборудование
Российский военнослужащий выгружает оборудование - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российский военнослужащий выгружает оборудование. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты Ростова-на-Дону от партии "Единая Россия" передали участникам СВО тент на автомобиль, аккумуляторы и моторное масло, сообщили в партии.
"Член Советского местного политсовета "Единой России", депутат Ростовской-на-Дону городской думы Сергей Авакян оказал поддержку бойцам, находящимся в зоне СВО. Военнослужащим передали тент на автомобиль, аккумуляторы, моторное масло и иные необходимые вещи", - говорится в сообщении.
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В партии отметили, что к сбору помощи присоединился и депутат гордумы Евгений Иванов.
"Оказание помощи бойцам СВО и их семьям является одним из важных направлений депутатской деятельности", - приводит пресс-служба слова Авакяна в сообщении.
Кроме того, депутат заксобрания Ростовской области от ЕР Борис Аксенов передал волонтерскому движению "Помоги фронту" из города Сальск 10 маскировочных костюмов для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.
"В ближайшее время они будут доставлены, сальчанину, командиру подразделения снайперов одной из бригад на Кураховском направлении. Победа будет за нами!" - цитирует пресс-служба слова Аксенова в сообщении.
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