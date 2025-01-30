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В США планируют депортировать граждан СССР - РИА Новости, 30.01.2025
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01:20 30.01.2025 (обновлено: 09:56 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/deportatsiya-1996228993.html
В США планируют депортировать граждан СССР
В США планируют депортировать граждан СССР - РИА Новости, 30.01.2025
В США планируют депортировать граждан СССР
В США на ноябрь 2024 года ожидали депортации 1182 человека с гражданством СССР и Югославии, следует из ответа иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T01:20:00+03:00
2025-01-30T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В США на ноябрь 2024 года ожидали депортации 1182 человека с гражданством СССР и Югославии, следует из ответа иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на запрос Fox News.В декабре телеканал запросил у ICE данные о количестве иностранцев, ожидающих депортации из США и не находящихся при этом под арестом этой структуры. По данным ведомства, на 24 ноября 2024 года были изданы приказы о депортации 1 445 549 человек, не находящихся под арестом ICE. Среди них оказались граждане ныне не существующих государств: 845 человек с паспортом Югославии, 337 граждан СССР и 254 человека из Чехословакии.Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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в мире, сша, ссср, югославия, чехословакия, мигранты
В мире, США, СССР, Югославия, Чехословакия, Мигранты
В США планируют депортировать граждан СССР

В США ожидают депортации более 1000 человек с гражданством СССР и Югославии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В США на ноябрь 2024 года ожидали депортации 1182 человека с гражданством СССР и Югославии, следует из ответа иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на запрос Fox News.
В декабре телеканал запросил у ICE данные о количестве иностранцев, ожидающих депортации из США и не находящихся при этом под арестом этой структуры. По данным ведомства, на 24 ноября 2024 года были изданы приказы о депортации 1 445 549 человек, не находящихся под арестом ICE. Среди них оказались граждане ныне не существующих государств: 845 человек с паспортом Югославии, 337 граждан СССР и 254 человека из Чехословакии.
Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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