https://ria.ru/20250130/deepseek-1996507780.html

Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek

Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek - РИА Новости, 30.01.2025

Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek

Сотрудники министерства обороны США подключали рабочие компьютеры к китайским серверам, чтобы получить доступ к новому чат-боту компании DeepSeek, прежде чем... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:29:00+03:00

2025-01-30T23:29:00+03:00

2025-01-30T23:29:00+03:00

в мире

технологии

китай

министерство обороны сша

пентагон

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995868635_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_54d14ec64b30bef6a4aad5be26e0c25a.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства обороны США подключали рабочие компьютеры к китайским серверам, чтобы получить доступ к новому чат-боту компании DeepSeek, прежде чем Пентагон принял меры по закрытию доступа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в ведомстве. По словам источников, агентство оборонных информационных систем, отвечающее за компьютерные сети Пентагона, во вторник вечером заблокировало доступ к сайту китайского стартапа. Как отмечается, этот шаг был предпринят после того, как в Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что их сотрудники используют этот инструмент. Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит данные пользователей на серверах в Китае и регулирует эту информацию в соответствии с китайским законодательством. Другой информированный источник сообщил, что американские военнослужащие начали загружать раннюю версию кода DeepSeek на свои рабочие станции еще осенью 2024 года. В то время эти загрузки не вызвали беспокойства у служб безопасности Пентагона, поскольку связь с Китаем была им неясна, добавил собеседник. По данным Блумберг, взрыв интереса к последней версии DeepSeek вызвал усилия некоторых военных служб по поиску и удалению кода чат-ботов китайского происхождения на персональных компьютерах сотрудников. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.

https://ria.ru/20250130/deepseek-1996496977.html

https://ria.ru/20250130/deepseek-1996458824.html

https://ria.ru/20250129/alibaba-1996061822.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, китай, министерство обороны сша, пентагон, сша