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Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek - РИА Новости, 30.01.2025
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23:29 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/deepseek-1996507780.html
Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek
Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek - РИА Новости, 30.01.2025
Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek
Сотрудники министерства обороны США подключали рабочие компьютеры к китайским серверам, чтобы получить доступ к новому чат-боту компании DeepSeek, прежде чем... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:29:00+03:00
2025-01-30T23:29:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства обороны США подключали рабочие компьютеры к китайским серверам, чтобы получить доступ к новому чат-боту компании DeepSeek, прежде чем Пентагон принял меры по закрытию доступа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в ведомстве. По словам источников, агентство оборонных информационных систем, отвечающее за компьютерные сети Пентагона, во вторник вечером заблокировало доступ к сайту китайского стартапа. Как отмечается, этот шаг был предпринят после того, как в Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что их сотрудники используют этот инструмент. Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит данные пользователей на серверах в Китае и регулирует эту информацию в соответствии с китайским законодательством. Другой информированный источник сообщил, что американские военнослужащие начали загружать раннюю версию кода DeepSeek на свои рабочие станции еще осенью 2024 года. В то время эти загрузки не вызвали беспокойства у служб безопасности Пентагона, поскольку связь с Китаем была им неясна, добавил собеседник. По данным Блумберг, взрыв интереса к последней версии DeepSeek вызвал усилия некоторых военных служб по поиску и удалению кода чат-ботов китайского происхождения на персональных компьютерах сотрудников. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
https://ria.ru/20250130/deepseek-1996496977.html
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в мире, технологии, китай, министерство обороны сша, пентагон, сша
В мире, Технологии, Китай, Министерство обороны США, Пентагон, США
Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek

Bloomberg: Пентагон заблокировал персоналу доступ к китайскому чат-боту DeepSeek

© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Andy Wong
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства обороны США подключали рабочие компьютеры к китайским серверам, чтобы получить доступ к новому чат-боту компании DeepSeek, прежде чем Пентагон принял меры по закрытию доступа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в ведомстве.
По словам источников, агентство оборонных информационных систем, отвечающее за компьютерные сети Пентагона, во вторник вечером заблокировало доступ к сайту китайского стартапа.
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Как отмечается, этот шаг был предпринят после того, как в Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что их сотрудники используют этот инструмент. Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит данные пользователей на серверах в Китае и регулирует эту информацию в соответствии с китайским законодательством.
Другой информированный источник сообщил, что американские военнослужащие начали загружать раннюю версию кода DeepSeek на свои рабочие станции еще осенью 2024 года. В то время эти загрузки не вызвали беспокойства у служб безопасности Пентагона, поскольку связь с Китаем была им неясна, добавил собеседник.
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По данным Блумберг, взрыв интереса к последней версии DeepSeek вызвал усилия некоторых военных служб по поиску и удалению кода чат-ботов китайского происхождения на персональных компьютерах сотрудников.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
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