В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek
Итальянский регулятор заблокировал чат-бот DeepSeek
© AP Photo / Andy WongПриложение DeepSeek
© AP Photo / Andy Wong
Приложение DeepSeek. Архивное фото
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РИМ, 30 янв – РИА Новости. Итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP) заблокировало китайский чат-бот DeepSeek для защиты данных итальянских пользователей, говорится в сообщении.
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"Управление в срочном порядке распорядилось с немедленным вступлением в силу об ограничении обработки данных итальянских пользователей в отношении Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, китайских компаний, предоставляющих услугу чат-бота DeepSeek", - говорится в сообщении. Вместе с блокировкой регулятор распорядился о начале расследования.
Во вторник GPDP, опасаясь рисков DeepSeek для персональных данных итальянцев, запросило у китайской компании информацию о процедуре сбора персональных данных пользователей.
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"Ограничительная мера, принятая для защиты данных итальянских пользователей, последовала за полученным сегодня сообщением от компаний, содержание которого было сочтено совершенно недостаточным. Вопреки выводам Управления, компании заявили, что не ведут деятельность в Италии и что европейское законодательство на них не распространяется", - сообщил регулятор.
В среду чат-бот DeepSeek пропал из магазинов онлайн-приложений в Италии. Приложение DeepSeek недоступно как в Android-среде Google Play, так и в AppStore.
Во вторник управление попросило компанию-разработчика подтвердить, как персональные данные собираются, из каких источников, для каких целей, какова правовая основа их обработки, и хранятся ли они на серверах, расположенных в Китае. В заявлении отмечалось, что компания должна предоставить регулятору запрашиваемую информацию в течение 20 дней.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.