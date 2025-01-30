Рейтинг@Mail.ru
В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 30.01.2025 (обновлено: 22:26 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/deepseek-1996496977.html
В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek
В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek - РИА Новости, 30.01.2025
В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek
Итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP) заблокировало китайский чат-бот DeepSeek для защиты данных итальянских пользователей, говорится в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:07:00+03:00
2025-01-30T22:26:00+03:00
италия
в мире
технологии
китай
nasdaq
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995868320_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_8ff68d3c416ac93e14638c2109b225a6.jpg
РИМ, 30 янв – РИА Новости. Итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP) заблокировало китайский чат-бот DeepSeek для защиты данных итальянских пользователей, говорится в сообщении."Управление в срочном порядке распорядилось с немедленным вступлением в силу об ограничении обработки данных итальянских пользователей в отношении Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, китайских компаний, предоставляющих услугу чат-бота DeepSeek", - говорится в сообщении. Вместе с блокировкой регулятор распорядился о начале расследования.Во вторник GPDP, опасаясь рисков DeepSeek для персональных данных итальянцев, запросило у китайской компании информацию о процедуре сбора персональных данных пользователей."Ограничительная мера, принятая для защиты данных итальянских пользователей, последовала за полученным сегодня сообщением от компаний, содержание которого было сочтено совершенно недостаточным. Вопреки выводам Управления, компании заявили, что не ведут деятельность в Италии и что европейское законодательство на них не распространяется", - сообщил регулятор.В среду чат-бот DeepSeek пропал из магазинов онлайн-приложений в Италии. Приложение DeepSeek недоступно как в Android-среде Google Play, так и в AppStore.Во вторник управление попросило компанию-разработчика подтвердить, как персональные данные собираются, из каких источников, для каких целей, какова правовая основа их обработки, и хранятся ли они на серверах, расположенных в Китае. В заявлении отмечалось, что компания должна предоставить регулятору запрашиваемую информацию в течение 20 дней.Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
https://ria.ru/20250130/deepseek-1996458824.html
https://ria.ru/20250130/jandeks-1996242107.html
италия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995868320_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a910ed78330b433aae05518010796fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, в мире, технологии, китай, nasdaq
Италия, В мире, Технологии, Китай, Nasdaq
В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek

Итальянский регулятор заблокировал чат-бот DeepSeek

© AP Photo / Andy WongПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Andy Wong
Приложение DeepSeek. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 30 янв – РИА Новости. Итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP) заблокировало китайский чат-бот DeepSeek для защиты данных итальянских пользователей, говорится в сообщении.
«
"Управление в срочном порядке распорядилось с немедленным вступлением в силу об ограничении обработки данных итальянских пользователей в отношении Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, китайских компаний, предоставляющих услугу чат-бота DeepSeek", - говорится в сообщении. Вместе с блокировкой регулятор распорядился о начале расследования.
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Эксперт оценил шансы DeepSeek на противостояние с США в сфере ИИ
Вчера, 18:10
Во вторник GPDP, опасаясь рисков DeepSeek для персональных данных итальянцев, запросило у китайской компании информацию о процедуре сбора персональных данных пользователей.
«
"Ограничительная мера, принятая для защиты данных итальянских пользователей, последовала за полученным сегодня сообщением от компаний, содержание которого было сочтено совершенно недостаточным. Вопреки выводам Управления, компании заявили, что не ведут деятельность в Италии и что европейское законодательство на них не распространяется", - сообщил регулятор.
В среду чат-бот DeepSeek пропал из магазинов онлайн-приложений в Италии. Приложение DeepSeek недоступно как в Android-среде Google Play, так и в AppStore.
Во вторник управление попросило компанию-разработчика подтвердить, как персональные данные собираются, из каких источников, для каких целей, какова правовая основа их обработки, и хранятся ли они на серверах, расположенных в Китае. В заявлении отмечалось, что компания должна предоставить регулятору запрашиваемую информацию в течение 20 дней.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В "Яндексе" рассказали о возможной ошибке китайского чат-бота
Вчера, 06:10
 
ИталияВ миреТехнологииКитайNasdaq
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала