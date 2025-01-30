https://ria.ru/20250130/deepseek-1996496977.html

В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek

В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek - РИА Новости, 30.01.2025

В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek

Итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP) заблокировало китайский чат-бот DeepSeek для защиты данных итальянских пользователей, говорится в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:07:00+03:00

2025-01-30T22:07:00+03:00

2025-01-30T22:26:00+03:00

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РИМ, 30 янв – РИА Новости. Итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP) заблокировало китайский чат-бот DeepSeek для защиты данных итальянских пользователей, говорится в сообщении."Управление в срочном порядке распорядилось с немедленным вступлением в силу об ограничении обработки данных итальянских пользователей в отношении Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, китайских компаний, предоставляющих услугу чат-бота DeepSeek", - говорится в сообщении. Вместе с блокировкой регулятор распорядился о начале расследования.Во вторник GPDP, опасаясь рисков DeepSeek для персональных данных итальянцев, запросило у китайской компании информацию о процедуре сбора персональных данных пользователей."Ограничительная мера, принятая для защиты данных итальянских пользователей, последовала за полученным сегодня сообщением от компаний, содержание которого было сочтено совершенно недостаточным. Вопреки выводам Управления, компании заявили, что не ведут деятельность в Италии и что европейское законодательство на них не распространяется", - сообщил регулятор.В среду чат-бот DeepSeek пропал из магазинов онлайн-приложений в Италии. Приложение DeepSeek недоступно как в Android-среде Google Play, так и в AppStore.Во вторник управление попросило компанию-разработчика подтвердить, как персональные данные собираются, из каких источников, для каких целей, какова правовая основа их обработки, и хранятся ли они на серверах, расположенных в Китае. В заявлении отмечалось, что компания должна предоставить регулятору запрашиваемую информацию в течение 20 дней.Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.

https://ria.ru/20250130/deepseek-1996458824.html

https://ria.ru/20250130/jandeks-1996242107.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

италия, в мире, технологии, китай, nasdaq