https://ria.ru/20250130/deepseek-1996458824.html
Эксперт оценил шансы DeepSeek на противостояние с США в сфере ИИ
Эксперт оценил шансы DeepSeek на противостояние с США в сфере ИИ - РИА Новости, 30.01.2025
Эксперт оценил шансы DeepSeek на противостояние с США в сфере ИИ
Успех версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта китайской компании DeepSeek вряд ли приведет к противостоянию технологий с США в стиле холодной... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:10:00+03:00
2025-01-30T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Успех версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта китайской компании DeepSeek вряд ли приведет к противостоянию технологий с США в стиле холодной войны из-за разных подходов стран к технологиям, такое мнение выразил РИА Новости внештатный профессор Квинслендского технологического университета Уорик Пауэлл. Пауэлл назвал КНР "серьезным глобальным игроком" в сфере искусственного интеллекта. По его словам, китайские компании также показали, что могут быстро внедрять технологии ИИ для повышения эффективности производства. Однако он подчеркнул, что технологические успехи страны в сфере ИИ не подразумевают гонку технологий ИИ между КНР и США, так как у обеих стран драматически разные модели технологического развития. "В США модель (развития технологий - ред.) предполагает значительное финансирование прямых или венчурных инвестиций, основанное на идее, что разработчик технологии может обеспечить почти монопольное или доминирующее положение в секторе, от которого он может получить экономическую ренту (доход - ред.). Это подкрепляется политической силой, применяемой во всем мире в надежде превратить технологическую монополию США в де-факто глобальную технологическую монополию. ... Подход Китая в большей степени ориентирован на быстрое масштабирование и внедрение, где доля рынка достигается за счет интенсивной ценовой конкуренции", - объяснил Пауэлл. По словам профессора, значительное снижение стоимости обучения ИИ, как показала компания DeepSeek, привнесет новую динамику в сферу технологий из-за сниженного "барьера входа". "Невозможно повернуть время вспять, особенно в результате выпуска модели (моделей) с открытым исходным кодом, что позволяет разработчикам во всем мире разрабатывать свои собственные инструменты, используя возможности базовой модели. Патентованные системы (фирменные - ред.) подвергаются наибольшему риску, хотя они всегда будут иметь место на рынке, где партнеры ищут решения, обладающие определенными атрибутами "черного ящика", - рассказал профессор. Как добавил Пауэлл, американским компаниям также придется принять аналогичный подход к разработке ИИ из-за "очевидной производительности и экономической выгоды", достигнутой на данный момент. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
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технологии, сша, китай, в мире
Технологии, США, Китай, В мире
Эксперт оценил шансы DeepSeek на противостояние с США в сфере ИИ
Эксперт Пауэлл: успех DeepSeek в сфере ИИ не означает гонку технологий с США
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Успех версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта китайской компании DeepSeek вряд ли приведет к противостоянию технологий с США в стиле холодной войны из-за разных подходов стран к технологиям, такое мнение выразил РИА Новости внештатный профессор Квинслендского технологического университета Уорик Пауэлл.
Пауэлл назвал КНР
"серьезным глобальным игроком" в сфере искусственного интеллекта. По его словам, китайские компании также показали, что могут быстро внедрять технологии ИИ для повышения эффективности производства. Однако он подчеркнул, что технологические успехи страны в сфере ИИ не подразумевают гонку технологий ИИ между КНР и США
, так как у обеих стран драматически разные модели технологического развития.
"В США модель (развития технологий - ред.) предполагает значительное финансирование прямых или венчурных инвестиций, основанное на идее, что разработчик технологии может обеспечить почти монопольное или доминирующее положение в секторе, от которого он может получить экономическую ренту (доход - ред.). Это подкрепляется политической силой, применяемой во всем мире в надежде превратить технологическую монополию США в де-факто глобальную технологическую монополию. ... Подход Китая в большей степени ориентирован на быстрое масштабирование и внедрение, где доля рынка достигается за счет интенсивной ценовой конкуренции", - объяснил Пауэлл.
По словам профессора, значительное снижение стоимости обучения ИИ, как показала компания DeepSeek, привнесет новую динамику в сферу технологий из-за сниженного "барьера входа".
"Невозможно повернуть время вспять, особенно в результате выпуска модели (моделей) с открытым исходным кодом, что позволяет разработчикам во всем мире разрабатывать свои собственные инструменты, используя возможности базовой модели. Патентованные системы (фирменные - ред.) подвергаются наибольшему риску, хотя они всегда будут иметь место на рынке, где партнеры ищут решения, обладающие определенными атрибутами "черного ящика", - рассказал профессор.
Как добавил Пауэлл, американским компаниям также придется принять аналогичный подход к разработке ИИ из-за "очевидной производительности и экономической выгоды", достигнутой на данный момент.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.