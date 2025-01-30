https://ria.ru/20250130/debaty-1996509965.html
В немецком парламенте прошли дебаты по возможности запрета АдГ
В немецком парламенте прошли дебаты по возможности запрета АдГ - РИА Новости, 30.01.2025
В немецком парламенте прошли дебаты по возможности запрета АдГ
В немецком парламенте (бундестаге) в четверг прошли дебаты по двум резолюциям, продвигающим запрет правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:53:00+03:00
2025-01-30T23:53:00+03:00
2025-01-30T23:53:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В немецком парламенте (бундестаге) в четверг прошли дебаты по двум резолюциям, продвигающим запрет правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В ходе заседания бундестаг рассмотрел две резолюции. Первая резолюция, предложенная группой из 113 депутатов от разных фракций, предлагает бундестагу обратиться в конституционный суд с просьбой признать АдГ неконституционной партией и конфисковать её активы. Другой проект резолюции, предложенный 43 депутатами от партии "Зелёные", предлагал изучить возможность и перспективы подобного обращения в конституционный суд. В ходе заседания депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Марко Вандервитц назвал АдГ "врагами конституции и врагами человека", призвав к запрету партии. С другой стороны, депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Константин Куле заявил, что при всей его антипатии к АдГ, он не будет поддерживать её запрет, поскольку это бы означало прекращение диалога с частью общества, у которой есть закономерные опасения. По его словам, "демократы не могут себе этого позволить". Джессика Татти от "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) и вовсе назвала данную инициативу "предвыборным подарком" для АдГ. От АдГ выступил депутат Петер Берингер. В частности, он назвал предвыборную программу АдГ "совершенно безупречной". "Авторы инициативы знают, что АдГ никогда не может и не должна быть запрещена на основании смехотворных анекдотических доказательств, которые политик ХДС (глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Томас - ред.) Хальденванг и 17 левых профессоров собрали в крайне избирательной, произвольной и предвзятой манере", - сказал Берингер. Трансляция заседания велась на YouTube-канале бундестага. Характеризовавшиеся высокой степенью эмоционального напряжения дебаты не завершились голосованием: обе резолюции были отправлены на рассмотрение соответствующих комитетов. Согласно недавнему опросу института INSA для издания Bild, АдГ имеет рейтинг поддержки 22%, уступая лишь оппозиционному блоку ХДС и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Досрочные выборы пройдут в Германии 23 февраля.
https://ria.ru/20250130/protesty-1996502108.html
https://ria.ru/20250125/adg-1995475131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сара вагенкнехт, хдс/хсс
В мире, Германия, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
В немецком парламенте прошли дебаты по возможности запрета АдГ
В бундестаге прошли дебаты по двум резолюциям, продвигающим запрет АдГ
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В немецком парламенте (бундестаге) в четверг прошли дебаты по двум резолюциям, продвигающим запрет правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
В ходе заседания бундестаг рассмотрел две резолюции. Первая резолюция, предложенная группой из 113 депутатов от разных фракций, предлагает бундестагу обратиться в конституционный суд с просьбой признать АдГ неконституционной партией и конфисковать её активы. Другой проект резолюции, предложенный 43 депутатами от партии "Зелёные", предлагал изучить возможность и перспективы подобного обращения в конституционный суд.
В ходе заседания депутат от Христианско-демократического союза (ХДС
) Марко Вандервитц назвал АдГ "врагами конституции и врагами человека", призвав к запрету партии. С другой стороны, депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Константин Куле заявил, что при всей его антипатии к АдГ, он не будет поддерживать её запрет, поскольку это бы означало прекращение диалога с частью общества, у которой есть закономерные опасения. По его словам, "демократы не могут себе этого позволить". Джессика Татти от "Союза Сары Вагенкнехт
- за разум и справедливость" (ССВ) и вовсе назвала данную инициативу "предвыборным подарком" для АдГ.
От АдГ выступил депутат Петер Берингер. В частности, он назвал предвыборную программу АдГ "совершенно безупречной".
«
"Авторы инициативы знают, что АдГ никогда не может и не должна быть запрещена на основании смехотворных анекдотических доказательств, которые политик ХДС (глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ
Томас - ред.) Хальденванг и 17 левых профессоров собрали в крайне избирательной, произвольной и предвзятой манере", - сказал Берингер. Трансляция заседания велась на YouTube-канале бундестага.
Характеризовавшиеся высокой степенью эмоционального напряжения дебаты не завершились голосованием: обе резолюции были отправлены на рассмотрение соответствующих комитетов.
Согласно недавнему опросу института INSA для издания Bild, АдГ имеет рейтинг поддержки 22%, уступая лишь оппозиционному блоку ХДС и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Досрочные выборы пройдут в Германии 23 февраля.