https://ria.ru/20250130/de-1996387392.html

"Сеет хаос". СМИ забили тревогу из-за опасной угрозы с Украины

"Сеет хаос". СМИ забили тревогу из-за опасной угрозы с Украины - РИА Новости, 30.01.2025

"Сеет хаос". СМИ забили тревогу из-за опасной угрозы с Украины

Устойчивые к антибиотикам бактерии распространяются в европейские страны с Украины, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:37:00+03:00

2025-01-30T15:37:00+03:00

2025-01-30T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Устойчивые к антибиотикам бактерии распространяются в европейские страны с Украины, пишет британское издание Daily Express."В ходе продолжающегося конфликта на Украине новый страшный враг сеет хаос — супербактерии, устойчивые к лекарствам", — говорится в материале.Автор статьи указал, что эта новая угроза распространяются по всей Европе: из-за тяжелых ранений украинских военных вывозят в европейские больницы, где они распространяют опасные бактерии, устойчивые даже к самым сильным антибиотикам.Президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская 6 января в соцсетях писала, что на Украине с начала года распространяется метапневмовирус.В сентябре прошлого года сообщалось о том, что британские врачи обнаружили на Украине быстроразвивающиеся бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, которые могут создать угрозу опаснее пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20250130/putin-1996358591.html

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в мире, украина, европа, вирусы, вооруженные силы сша