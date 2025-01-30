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"Сеет хаос". СМИ забили тревогу из-за опасной угрозы с Украины - РИА Новости, 30.01.2025
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15:37 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/de-1996387392.html
"Сеет хаос". СМИ забили тревогу из-за опасной угрозы с Украины
"Сеет хаос". СМИ забили тревогу из-за опасной угрозы с Украины - РИА Новости, 30.01.2025
"Сеет хаос". СМИ забили тревогу из-за опасной угрозы с Украины
Устойчивые к антибиотикам бактерии распространяются в европейские страны с Украины, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:37:00+03:00
2025-01-30T15:37:00+03:00
в мире
украина
европа
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Устойчивые к антибиотикам бактерии распространяются в европейские страны с Украины, пишет британское издание Daily Express."В ходе продолжающегося конфликта на Украине новый страшный враг сеет хаос — супербактерии, устойчивые к лекарствам", — говорится в материале.Автор статьи указал, что эта новая угроза распространяются по всей Европе: из-за тяжелых ранений украинских военных вывозят в европейские больницы, где они распространяют опасные бактерии, устойчивые даже к самым сильным антибиотикам.Президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская 6 января в соцсетях писала, что на Украине с начала года распространяется метапневмовирус.В сентябре прошлого года сообщалось о том, что британские врачи обнаружили на Украине быстроразвивающиеся бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, которые могут создать угрозу опаснее пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20250130/putin-1996358591.html
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в мире, украина, европа, вирусы, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Европа, Вирусы, Вооруженные силы США
"Сеет хаос". СМИ забили тревогу из-за опасной угрозы с Украины

DE: устойчивые к антибиотикам бактерии распространяются в Европу с Украины

© AP Photo / LibkosРаненый украинский военный в Бахмуте
Раненый украинский военный в Бахмуте - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Libkos
Раненый украинский военный в Бахмуте. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Устойчивые к антибиотикам бактерии распространяются в европейские страны с Украины, пишет британское издание Daily Express.
«
"В ходе продолжающегося конфликта на Украине новый страшный враг сеет хаос — супербактерии, устойчивые к лекарствам", — говорится в материале.
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14:14
Автор статьи указал, что эта новая угроза распространяются по всей Европе: из-за тяжелых ранений украинских военных вывозят в европейские больницы, где они распространяют опасные бактерии, устойчивые даже к самым сильным антибиотикам.
Президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская 6 января в соцсетях писала, что на Украине с начала года распространяется метапневмовирус.
В сентябре прошлого года сообщалось о том, что британские врачи обнаружили на Украине быстроразвивающиеся бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, которые могут создать угрозу опаснее пандемии коронавируса.
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В миреУкраинаЕвропаВирусыВооруженные силы США
 
 
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