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Генпрокуратура приняла обращение депутатов в отношении Чубайса - РИА Новости, 30.01.2025
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20:06 30.01.2025 (обновлено: 21:07 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/chubays-1996485235.html
Генпрокуратура приняла обращение депутатов в отношении Чубайса
Генпрокуратура приняла обращение депутатов в отношении Чубайса - РИА Новости, 30.01.2025
Генпрокуратура приняла обращение депутатов в отношении Чубайса
Генпрокуратура приняла обращение депутатов в отношении экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса и проводит проверку, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:06:00+03:00
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россия
анатолий чубайс
андрей картаполов
андрей луговой
генеральная прокуратура рф
госдума рф
происшествия
роснано
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Генпрокуратура приняла обращение депутатов в отношении экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса и проводит проверку, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Из Генпрокуратуры получили ответ, что наша информация принята и проводится проверка", — сказал он.Ранее Картаполов совместно с первым зампредом комитета Госдумы по безопасности Андреем Луговым направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет обращения с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия признаков преступлений.Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
https://ria.ru/20250130/chubays-1996476962.html
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россия, анатолий чубайс, андрей картаполов, андрей луговой, генеральная прокуратура рф, госдума рф, происшествия, роснано, владимир путин
Россия, Анатолий Чубайс, Андрей Картаполов, Андрей Луговой, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Происшествия, Роснано, Владимир Путин
Генпрокуратура приняла обращение депутатов в отношении Чубайса

Генпрокуратура приняла обращение депутатов и проводит проверку действий Чубайса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Генпрокуратура приняла обращение депутатов в отношении экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса и проводит проверку, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Из Генпрокуратуры получили ответ, что наша информация принята и проводится проверка", — сказал он.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
СМИ сообщили о задержании бывших заместителей Чубайса
Вчера, 19:16
Ранее Картаполов совместно с первым зампредом комитета Госдумы по безопасности Андреем Луговым направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет обращения с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия признаков преступлений.
Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию
23 октября 2024, 14:35
 
РоссияАнатолий ЧубайсАндрей КартаполовАндрей ЛуговойГенеральная прокуратура РФГосдума РФПроисшествияРоснаноВладимир Путин
 
 
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