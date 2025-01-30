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СМИ сообщили о задержании бывших заместителей Чубайса - РИА Новости, 30.01.2025
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19:16 30.01.2025 (обновлено: 23:59 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/chubays-1996476962.html
СМИ сообщили о задержании бывших заместителей Чубайса
СМИ сообщили о задержании бывших заместителей Чубайса - РИА Новости, 30.01.2025
СМИ сообщили о задержании бывших заместителей Чубайса
Несколько бывших заместителей экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса задержаны в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. РИА Новости, 30.01.2025
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госдума рф
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Несколько бывших заместителей экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса задержаны в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.Издание направило запрос в "Роснано".Ранее директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов рассказал РИА Новости, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей.Фролов отметил, что фигурантам уголовных дел из числа сотрудников, "партнеров" и членов органов управления предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. Он отмечал, что частники, поставляющие электроэнергию на рынок, "карманы себе набили, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор".Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России.Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам.В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
https://ria.ru/20250117/chubays-1994161698.html
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россия, украина, анатолий чубайс, владимир путин, госдума рф, роснано
Россия, Украина, Анатолий Чубайс, Владимир Путин, Госдума РФ, Роснано
СМИ сообщили о задержании бывших заместителей Чубайса

РБК: несколько бывших заместители Чубайса задержаны в Москве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Несколько бывших заместителей экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса задержаны в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
Издание направило запрос в "Роснано".
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В СК направили обращение проверить деятельность Чубайса
17 января, 12:10
Ранее директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов рассказал РИА Новости, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей.
Фролов отметил, что фигурантам уголовных дел из числа сотрудников, "партнеров" и членов органов управления предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. Он отмечал, что частники, поставляющие электроэнергию на рынок, "карманы себе набили, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор".
Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России.
Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам.
В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
Путин о Чубайсе: не понимаю, зачем он удрал и прячется в Израиле - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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РоссияУкраинаАнатолий ЧубайсВладимир ПутинГосдума РФРоснано
 
 
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