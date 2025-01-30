СМИ сообщили о задержании бывших заместителей Чубайса
РБК: несколько бывших заместители Чубайса задержаны в Москве
Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Несколько бывших заместителей экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса задержаны в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
Издание направило запрос в "Роснано".
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Ранее директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов рассказал РИА Новости, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей.
Фролов отметил, что фигурантам уголовных дел из числа сотрудников, "партнеров" и членов органов управления предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. Он отмечал, что частники, поставляющие электроэнергию на рынок, "карманы себе набили, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор".
Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России.
Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам.
В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
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