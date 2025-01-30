Под Вашингтоном военный вертолет врезался в пассажирский самолет
© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News.
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"Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала она.
Американский сенатор Тед Круз, в свою очередь, заявил, что в результате инцидента есть погибшие.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что речь идет о пассажирском Bombardier, который может принять до 70 пассажиров. В результате столкновения он упал в реку Потомак.
При этом, по данным CNN, в самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а врезался в него вертолет Black Hawk сухопутных войск США с тремя военными на борту.
Как передает местное отделение NBC, из воды удалось вызволить четырех человек. Температура в реке составляет около 1,6 градуса из-за чего существует угроза быстрого переохлаждения.
На месте работают пожарные. Идет поисковая операция.
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