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Под Вашингтоном военный вертолет врезался в пассажирский самолет - РИА Новости, 30.01.2025
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06:32 30.01.2025 (обновлено: 07:25 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/chp-1996243346.html
Под Вашингтоном военный вертолет врезался в пассажирский самолет
Под Вашингтоном военный вертолет врезался в пассажирский самолет - РИА Новости, 30.01.2025
Под Вашингтоном военный вертолет врезался в пассажирский самолет
Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:32:00+03:00
2025-01-30T07:25:00+03:00
в мире
сша
тед круз (сенатор от штата техас)
вашингтон
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News."Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала она.Американский сенатор Тед Круз, в свою очередь, заявил, что в результате инцидента есть погибшие.Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что речь идет о пассажирском Bombardier, который может принять до 70 пассажиров. В результате столкновения он упал в реку Потомак.При этом, по данным CNN, в самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а врезался в него вертолет Black Hawk сухопутных войск США с тремя военными на борту.Как передает местное отделение NBC, из воды удалось вызволить четырех человек. Температура в реке составляет около 1,6 градуса из-за чего существует угроза быстрого переохлаждения.На месте работают пожарные. Идет поисковая операция.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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в мире, сша, тед круз (сенатор от штата техас), вашингтон, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Вашингтон, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном

Под Вашингтоном военный вертолет врезался в пассажирский самолет

© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News.
«
"Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала она.
Американский сенатор Тед Круз, в свою очередь, заявил, что в результате инцидента есть погибшие.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что речь идет о пассажирском Bombardier, который может принять до 70 пассажиров. В результате столкновения он упал в реку Потомак.
При этом, по данным CNN, в самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а врезался в него вертолет Black Hawk сухопутных войск США с тремя военными на борту.
Как передает местное отделение NBC, из воды удалось вызволить четырех человек. Температура в реке составляет около 1,6 градуса из-за чего существует угроза быстрого переохлаждения.
На месте работают пожарные. Идет поисковая операция.
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В миреСШАТед Круз (сенатор от штата Техас)ВашингтонСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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