https://ria.ru/20250130/chp-1996243346.html

Под Вашингтоном военный вертолет врезался в пассажирский самолет

Под Вашингтоном военный вертолет врезался в пассажирский самолет - РИА Новости, 30.01.2025

Под Вашингтоном военный вертолет врезался в пассажирский самолет

Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:32:00+03:00

2025-01-30T06:32:00+03:00

2025-01-30T07:25:00+03:00

в мире

сша

тед круз (сенатор от штата техас)

вашингтон

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News."Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала она.Американский сенатор Тед Круз, в свою очередь, заявил, что в результате инцидента есть погибшие.Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что речь идет о пассажирском Bombardier, который может принять до 70 пассажиров. В результате столкновения он упал в реку Потомак.При этом, по данным CNN, в самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а врезался в него вертолет Black Hawk сухопутных войск США с тремя военными на борту.Как передает местное отделение NBC, из воды удалось вызволить четырех человек. Температура в реке составляет около 1,6 градуса из-за чего существует угроза быстрого переохлаждения.На месте работают пожарные. Идет поисковая операция.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

сша

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в мире, сша, тед круз (сенатор от штата техас), вашингтон, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном