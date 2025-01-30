https://ria.ru/20250130/chislo-1996329708.html

В Британии число краж в магазинах достигло рекордных показателей

В Британии число краж в магазинах достигло рекордных показателей - РИА Новости, 30.01.2025

В Британии число краж в магазинах достигло рекордных показателей

Число краж в магазинах Великобритании и сопутствующие убытки достигли в 2023-2024 финансовом году рекордных показателей, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:36:00+03:00

2025-01-30T12:36:00+03:00

2025-01-30T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Число краж в магазинах Великобритании и сопутствующие убытки достигли в 2023-2024 финансовом году рекордных показателей, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC). "Число краж достигло рекордного за всё время уровня: свыше 20 миллионов инцидентов (более 55 тысяч в день)", - сказано в сообщении. Такой рост преступности привёл к убыткам для ритейлеров в размере 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает консорциум. Это стало самой большой цифрой, превысив на 400 миллионов фунтов показатели годом ранее, говорится в пресс-релизе. Рекорда достигла и сумма, которую магазины направляют на предотвращение преступлений: в 2023-2024 году ритейлеры потратили 1,8 миллиарда фунтов на установку камер видеонаблюдения, оборудования против краж и увеличение числа сотрудников охраны, указывает BRC. Помимо этого, в британских магазинах зафиксирован рост насилия по отношению к сотрудникам. Число таких инцидентов, включающих сексуальное и физическое насилие, угрозы оружием и оскорбления на расовой почве, выросло до 2 тысяч в день, что в три раза больше, чем в 2020 году, сообщает организация. Ранее сообщалось, что британская сеть супермаркетов Co-op задействует в своих магазинах технологию искусственного интеллекта для борьбы с растущим числом краж и нападений на сотрудников. Сеть Co-op объединяет свыше 2,4 тысячи магазинов по всей Британии.

https://ria.ru/20250116/britaniya-1993919039.html

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