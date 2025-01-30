https://ria.ru/20250130/chislo-1996258366.html
Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до трех
Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до трех - РИА Новости, 30.01.2025
Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до трех
Число погибших в результате аварии с микроавтобусом в Самарской области выросло до трех человек, еще три пострадавших остаются в больнице, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:07:00+03:00
2025-01-30T09:07:00+03:00
2025-01-30T09:07:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
самарская область
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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших в результате аварии с микроавтобусом в Самарской области выросло до трех человек, еще три пострадавших остаются в больнице, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. "Да, один человек скончался в больнице", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об увеличении числа погибших в аварии. По данным министерства, три человека остаются в больнице в тяжелом состоянии. Ранее в минздраве Самарской области сообщали РИА Новости, что в результате аварии с микроавтобусом погибли два человека, четыре человека госпитализированы. В региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС сообщали о столкновении микроавтобуса и грузовика в Шигонском районе. В ГУМВД России по региону уточнили, что, предварительно, около 4.30 мск водитель микроавтобуса на дороге "Обход Тольятти" наехал на стоявший грузовик. Все погибшие и пострадавшие - из микроавтобусa. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20250129/dtp-1996201994.html
https://ria.ru/20250128/dtp-1995968875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), самарская область
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Самарская область
Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до трех
Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло до трех человек