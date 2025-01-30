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Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до трех - РИА Новости, 30.01.2025
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09:07 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/chislo-1996258366.html
Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до трех
Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до трех - РИА Новости, 30.01.2025
Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до трех
Число погибших в результате аварии с микроавтобусом в Самарской области выросло до трех человек, еще три пострадавших остаются в больнице, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:07:00+03:00
2025-01-30T09:07:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
самарская область
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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших в результате аварии с микроавтобусом в Самарской области выросло до трех человек, еще три пострадавших остаются в больнице, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. "Да, один человек скончался в больнице", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об увеличении числа погибших в аварии. По данным министерства, три человека остаются в больнице в тяжелом состоянии. Ранее в минздраве Самарской области сообщали РИА Новости, что в результате аварии с микроавтобусом погибли два человека, четыре человека госпитализированы. В региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС сообщали о столкновении микроавтобуса и грузовика в Шигонском районе. В ГУМВД России по региону уточнили, что, предварительно, около 4.30 мск водитель микроавтобуса на дороге "Обход Тольятти" наехал на стоявший грузовик. Все погибшие и пострадавшие - из микроавтобусa. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20250129/dtp-1996201994.html
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самарская область
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), самарская область
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Самарская область
Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до трех

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло до трех человек

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших в результате аварии с микроавтобусом в Самарской области выросло до трех человек, еще три пострадавших остаются в больнице, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Да, один человек скончался в больнице", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об увеличении числа погибших в аварии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Вчера, 20:14
По данным министерства, три человека остаются в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее в минздраве Самарской области сообщали РИА Новости, что в результате аварии с микроавтобусом погибли два человека, четыре человека госпитализированы.
В региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС сообщали о столкновении микроавтобуса и грузовика в Шигонском районе. В ГУМВД России по региону уточнили, что, предварительно, около 4.30 мск водитель микроавтобуса на дороге "Обход Тольятти" наехал на стоявший грузовик. Все погибшие и пострадавшие - из микроавтобусa. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.
Место столкновения автобуса и трамвая в городе Барнауле Алтайского края. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле пострадали восемь человек
28 января, 17:42
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Самарская область
 
 
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