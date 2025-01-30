https://ria.ru/20250130/britaniya-1996491952.html

В Британии отменили разрешение на освоение крупнейшего месторождения страны

В Британии отменили разрешение на освоение крупнейшего месторождения страны - РИА Новости, 30.01.2025

В Британии отменили разрешение на освоение крупнейшего месторождения страны

Сессионный суд Шотландии признал недействительными разрешения прошлого правительства Великобритании на освоение крупнейшего в стране неразработанного... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T21:11:00+03:00

2025-01-30T21:11:00+03:00

2025-01-30T23:31:00+03:00

северное море

шотландия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сессионный суд Шотландии признал недействительными разрешения прошлого правительства Великобритании на освоение крупнейшего в стране неразработанного месторождения нефти и газа Rosebank и газового месторождения Jackdaw в Северном море. Ранее в шотландский суд для пересмотра выданного согласия на освоение месторождений с тремя жалобами обратились активисты движения Greenpeace* и ассоциации Uplift. Они утверждают, что при выдаче разрешений не были учтены выбросы, которые косвенного происходят в связи с проектами. "По каждой из трех жалоб я выношу следующее постановление: отменить решение министра (энергетики - ред.) об утверждение согласия выданного OGA (Управлением по вопросам нефти и газа - ред.); отменить согласие, предоставленное OGA", - говорится в постановлении судьи Эндрю Стюарта. Судья согласился с доводами активистов и признал незаконность выданных разрешений. Теперь Управлению Северного моря Великобритании (NSTA), которое заменило OGA, и министерству по вопросам энергетической безопасности и достижению углеродной нейтральности вновь придется принимать решение о выдаче разрешений с учетом косвенных выбросов. На время повторного рассмотрения властями этого вопроса компаниям запрещено производить добычу из месторождений. Правительство консерваторов в 2022 году выдало разрешение нефтяной компании Shell на разработку месторождения Jackdaw. В 2023 году энергокомпании Equinor и Ithaca получили согласие на освоение Rosebank в рамках совместного предприятия, оценочно в рамках эксплуатации месторождения может быть добыто около 300 миллионов баррелей нефти. Запуск проекта Rosebank запланирован в 2026-2027 годах, а Jackdaw - в 2026 году. Пришедшее к власти летом правительство лейбористов установило запрет на выдачу новых лицензий на освоение месторождений нефти и газа в Северном море, однако речи не идет об отзыве уже выданных лицензий.* Признана в России нежелательной организацией

https://ria.ru/20250130/vsu-1996243045.html

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северное море, шотландия, великобритания, в мире