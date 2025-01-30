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Британия проверит безопасность чат-бота DeepSeek - РИА Новости, 30.01.2025
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16:27 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/britanija-1996401164.html
Британия проверит безопасность чат-бота DeepSeek
Британия проверит безопасность чат-бота DeepSeek - РИА Новости, 30.01.2025
Британия проверит безопасность чат-бота DeepSeek
Британские власти проведут оценку рисков национальной безопасности, связанных с китайским чат-ботом DeepSeek на базе искусственного интеллекта, заявил министр... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:27:00+03:00
2025-01-30T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Британские власти проведут оценку рисков национальной безопасности, связанных с китайским чат-ботом DeepSeek на базе искусственного интеллекта, заявил министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл. "Мы тщательно изучаем все инновационные разработки размера, масштаба и влияния DeepSeek, и мы удостоверимся, что он соответствует правильной системе", - сказал министр в интервью изданию Politico. По его словам, в Великобритании очень развит аппарат разведки и безопасности. Министр при этом не привел деталей процедуры проверки. Как отмечает издание, традиционно технологические риски оценивает Национальный центр кибербезопасности (NCSC), входящий в состав разведслужбы Управления правительственной связи (GCHQ). "В мировой экономике регулярно появляются новые технологии, новые продукты, и я хочу заверить британцев... что имеющаяся у нас система рассмотрит это, как это делается по отношению ко всем другим инновациям, чтобы убедиться в изначальной безопасности", - добавил министр. Ранее ирландская Комиссия по защите данных (DPC) и итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP), опасаясь рисков для персональных данных пользователей, запросили у китайской компании DeepSeek информацию о процедуре сбора данных. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
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технологии, великобритания, китай, politico, nasdaq
Технологии, Великобритания, Китай, Politico, Nasdaq
Британия проверит безопасность чат-бота DeepSeek

Британские власти проведут оценку рисков нацбезопасности чат-бота DeepSeek

© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Andy Wong
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Британские власти проведут оценку рисков национальной безопасности, связанных с китайским чат-ботом DeepSeek на базе искусственного интеллекта, заявил министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл.
"Мы тщательно изучаем все инновационные разработки размера, масштаба и влияния DeepSeek, и мы удостоверимся, что он соответствует правильной системе", - сказал министр в интервью изданию Politico.
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По его словам, в Великобритании очень развит аппарат разведки и безопасности. Министр при этом не привел деталей процедуры проверки. Как отмечает издание, традиционно технологические риски оценивает Национальный центр кибербезопасности (NCSC), входящий в состав разведслужбы Управления правительственной связи (GCHQ).
"В мировой экономике регулярно появляются новые технологии, новые продукты, и я хочу заверить британцев... что имеющаяся у нас система рассмотрит это, как это делается по отношению ко всем другим инновациям, чтобы убедиться в изначальной безопасности", - добавил министр.
Ранее ирландская Комиссия по защите данных (DPC) и итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP), опасаясь рисков для персональных данных пользователей, запросили у китайской компании DeepSeek информацию о процедуре сбора данных.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
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