Бондарчук покинул совет директоров "Ленфильма"
Бондарчук покинул пост председателя совета директоров "Ленфильма" в декабре
Режиссер Федор Бондарчук. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года, сообщила РИА Новости представитель режиссера.
"Фёдор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года", - сказала собеседница агентства.
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Представитель Бондарчука добавила, что ранее министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года. По словам собеседницы агентства, это решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии".
Представитель режиссера напомнила, что за прошедшие 12 лет на киностудии "Ленфильм" была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. Кроме того, за последние 4 года было выпущено более 25 картин, снятых на студии, прошло более 10 выставочных проектов, была открыта смотровая площадка, а совместно с министерством культуры был запущен новаторский проект "Ленфильм-дебют", лаборатория для режиссёров-дебютантов в полном метре.
"Все эти нововведения продолжат работу в новом году в штатном режиме. Также продолжатся съемки: павильоны студии расписаны на месяцы вперед", - заключила собеседница агентства.
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