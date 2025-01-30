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Бондарчук покинул совет директоров "Ленфильма" - РИА Новости, 30.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:04 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/bondarchuk-1996233087.html
Бондарчук покинул совет директоров "Ленфильма"
Бондарчук покинул совет директоров "Ленфильма" - РИА Новости, 30.01.2025
Бондарчук покинул совет директоров "Ленфильма"
Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года, сообщила РИА Новости представитель режиссера. РИА Новости, 30.01.2025
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года, сообщила РИА Новости представитель режиссера. "Фёдор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года", - сказала собеседница агентства. Представитель Бондарчука добавила, что ранее министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года. По словам собеседницы агентства, это решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии". Представитель режиссера напомнила, что за прошедшие 12 лет на киностудии "Ленфильм" была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. Кроме того, за последние 4 года было выпущено более 25 картин, снятых на студии, прошло более 10 выставочных проектов, была открыта смотровая площадка, а совместно с министерством культуры был запущен новаторский проект "Ленфильм-дебют", лаборатория для режиссёров-дебютантов в полном метре. "Все эти нововведения продолжат работу в новом году в штатном режиме. Также продолжатся съемки: павильоны студии расписаны на месяцы вперед", - заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240820/lenfilm-1967362087.html
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россия, федор бондарчук, ольга любимова, ленфильм, art pictures studio, национальная медиа группа , культура
Культура, Россия, Федор Бондарчук, Ольга Любимова, Ленфильм, Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа , Культура
Бондарчук покинул совет директоров "Ленфильма"

Бондарчук покинул пост председателя совета директоров "Ленфильма" в декабре

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук
Режиссер Федор Бондарчук - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Режиссер Федор Бондарчук. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года, сообщила РИА Новости представитель режиссера.
"Фёдор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года", - сказала собеседница агентства.
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Представитель Бондарчука добавила, что ранее министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года. По словам собеседницы агентства, это решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии".
Представитель режиссера напомнила, что за прошедшие 12 лет на киностудии "Ленфильм" была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. Кроме того, за последние 4 года было выпущено более 25 картин, снятых на студии, прошло более 10 выставочных проектов, была открыта смотровая площадка, а совместно с министерством культуры был запущен новаторский проект "Ленфильм-дебют", лаборатория для режиссёров-дебютантов в полном метре.
"Все эти нововведения продолжат работу в новом году в штатном режиме. Также продолжатся съемки: павильоны студии расписаны на месяцы вперед", - заключила собеседница агентства.
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КультураРоссияФедор БондарчукОльга ЛюбимоваЛенфильмArt Pictures StudioНациональная Медиа ГруппаКультура
 
 
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