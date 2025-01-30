https://ria.ru/20250130/bondarchuk-1996233087.html

Бондарчук покинул совет директоров "Ленфильма"

Бондарчук покинул совет директоров "Ленфильма" - РИА Новости, 30.01.2025

Бондарчук покинул совет директоров "Ленфильма"

Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года, сообщила РИА Новости представитель режиссера. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T03:04:00+03:00

2025-01-30T03:04:00+03:00

2025-01-30T03:04:00+03:00

культура

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года, сообщила РИА Новости представитель режиссера. "Фёдор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года", - сказала собеседница агентства. Представитель Бондарчука добавила, что ранее министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года. По словам собеседницы агентства, это решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии". Представитель режиссера напомнила, что за прошедшие 12 лет на киностудии "Ленфильм" была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. Кроме того, за последние 4 года было выпущено более 25 картин, снятых на студии, прошло более 10 выставочных проектов, была открыта смотровая площадка, а совместно с министерством культуры был запущен новаторский проект "Ленфильм-дебют", лаборатория для режиссёров-дебютантов в полном метре. "Все эти нововведения продолжат работу в новом году в штатном режиме. Также продолжатся съемки: павильоны студии расписаны на месяцы вперед", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240820/lenfilm-1967362087.html

https://ria.ru/20240415/bondarchuk-1940271277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федор бондарчук, ольга любимова, ленфильм, art pictures studio, национальная медиа группа , культура