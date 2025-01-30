https://ria.ru/20250130/boets-1996381968.html

Боец из Абхазии рассказал, зачем участвует в спецоперации на Украине

Боец из Абхазии рассказал, зачем участвует в спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.01.2025

Боец из Абхазии рассказал, зачем участвует в спецоперации на Украине

Боец добровольческого подразделения Минобороны БАРС-11 родом из Абхазии рассказал РИА Новости, что участвует в спецоперации на Украине, чтобы отстаивать... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:19:00+03:00

2025-01-30T15:19:00+03:00

2025-01-30T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Боец добровольческого подразделения Минобороны БАРС-11 родом из Абхазии рассказал РИА Новости, что участвует в спецоперации на Украине, чтобы отстаивать интересы России, как его предки защищали родину во время Великой Отечественной войны. "Я абхаз, позывной Гелий Коба. Отец у меня инженер, абхаз, мать - учитель русского языка и литературы, русская. Я нахожусь здесь на СВО, ...как и многие мои друзья в различных подразделениях по всему фронту", - сказал боец. По его словам, абхазы участвуют в специальной военной спецоперации, потому что ощущают себя частью великой страны. "Мой дед защищал Москву, бабушка дошла до Берлина, другой дед сгорел в танке, освобождая Киев. Как и многие мои друзья, у которых такие же предки, которые сегодня добивают фашизм, мы будем идти до конца. Победа будет за нами!" - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250125/kurahovo-1995436797.html

https://ria.ru/20250122/psikhoz-1994998015.html

украина

россия

москва

абхазия

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украина, россия, москва, абхазия