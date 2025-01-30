https://ria.ru/20250130/bezopasnost-1996239575.html

Операторы БПЛА и бойцы группы "Днепр" проводят совместные тренировки

Операторы БПЛА и бойцы группы "Днепр" проводят совместные тренировки - РИА Новости, 30.01.2025

Операторы БПЛА и бойцы группы "Днепр" проводят совместные тренировки

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военнослужащие группы противодействия БПЛА отряда БАРС-1 группировки "Днепр" проводят совместные тренировки РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:28:00+03:00

2025-01-30T05:28:00+03:00

2025-01-30T05:28:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военнослужащие группы противодействия БПЛА отряда БАРС-1 группировки "Днепр" проводят совместные тренировки на полигонах в Запорожской области, об этом рассказали в Минобороны РФ. "Расчеты дронов выполняют полеты как по заданным маршрутам, осуществляя доразведку цели и ее поражение, так и проводят "свободную" охоту. В свою очередь военнослужащие групп противодействия БПЛА отслеживают "птиц" и ведут по ним огонь", - рассказали в министерстве. Такое взаимодействие, пояснили в Минобороны, позволяет создать в обучении условия, максимально приближенные к боевым. Все занятия проводятся с бойцами, прибывшими с линии боевого соприкосновения, главная цель - поддержание уровня их боеготовности. Как рассказал оператор беспилотников с позывным "Татарин" в предоставленном Минобороны видео, он пошел в ВС РФ по зову сердца. "Летал на FPV, начинал с них, но переключился сейчас на разведку, то есть я занимаюсь разведкой, объективный контроль, разведка, это мне больше нравится. Конечно, терпения больше нужно, все это досматривать, разглядывать, там, где-то подлавливать противника, хитрости их разгадывать, значительно интереснее работа для меня, чем FPV", - пояснил он свой выбор. Боец отметил, что ему лестно работать с ребятами из мотострелкового полка, поскольку все военнослужащие в нем успешно работают. "Мы сейчас работаем на ореховском направлении, вот один из населенных пунктов, где укрепился противник, давно укрепился, мы монотонно выкуриваем из опорников день за днем, мы в разведке, они сбросами работают, мы у них учимся, друг другу помогаем", - добавил он.

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, запорожская область