https://ria.ru/20250130/bespilotniki-1996508491.html

Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников

Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 30.01.2025

Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников

Несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:39:00+03:00

2025-01-30T23:39:00+03:00

2025-01-30T23:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА, объявленная на территории региона в четверг в 20.13 мск, сохраняется.

https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html

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Наталья Макарова

воронежская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины