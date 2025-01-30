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Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:39 30.01.2025 (обновлено: 23:42 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/bespilotniki-1996508491.html
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 30.01.2025
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:39:00+03:00
2025-01-30T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА, объявленная на территории региона в четверг в 20.13 мск, сохраняется.
https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html
воронежская область
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воронежская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников

Воронежский губернатор Гусев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА над регионом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА, объявленная на территории региона в четверг в 20.13 мск, сохраняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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