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ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 30.01.2025 (обновлено: 02:02 31.01.2025)
https://ria.ru/20250130/bespilotniki-1996505365.html
ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами
ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами - РИА Новости, 31.01.2025
ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами
Дежурные средства ПВО с 19.50 до 22.00 мск уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской областями и над Крымом, сообщило... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-30T23:13:00+03:00
2025-01-31T02:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
воронежская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 19.50 до 22.00 мск уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской областями и над Крымом, сообщило Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, с 19.50 до 22.00 мск 11 дронов уничтожили над Курской областью, еще по два — над Белгородской, Воронежской областями и над Крымом.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, воронежская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, пво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Воронежская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, ПВО
ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами

Минобороны: силы ПВО за два часа сбили 17 беспилотников ВСУ над 4 регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 19.50 до 22.00 мск уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской областями и над Крымом, сообщило Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, с 19.50 до 22.00 мск 11 дронов уничтожили над Курской областью, еще по два — над Белгородской, Воронежской областями и над Крымом.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВоронежская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БеспилотникиПВО
 
 
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