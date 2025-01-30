https://ria.ru/20250130/bespilotniki-1996505365.html
ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами
ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами - РИА Новости, 31.01.2025
ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами
Дежурные средства ПВО с 19.50 до 22.00 мск уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской областями и над Крымом, сообщило... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-30T23:13:00+03:00
2025-01-30T23:13:00+03:00
2025-01-31T02:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
воронежская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_74fd1148e547596d816560f722acc18b.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 19.50 до 22.00 мск уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской областями и над Крымом, сообщило Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, с 19.50 до 22.00 мск 11 дронов уничтожили над Курской областью, еще по два — над Белгородской, Воронежской областями и над Крымом.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c30755c4861d1bc79c791f77189983c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, воронежская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, пво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Воронежская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, ПВО
ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами
Минобороны: силы ПВО за два часа сбили 17 беспилотников ВСУ над 4 регионами