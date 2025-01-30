https://ria.ru/20250130/bespilotniki-1996505365.html

ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами

ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами - РИА Новости, 31.01.2025

ПВО уничтожила 17 украинских дронов над четырьмя регионами

Дежурные средства ПВО с 19.50 до 22.00 мск уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской областями и над Крымом, сообщило... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-30T23:13:00+03:00

2025-01-30T23:13:00+03:00

2025-01-31T02:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

воронежская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 19.50 до 22.00 мск уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской областями и над Крымом, сообщило Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, с 19.50 до 22.00 мск 11 дронов уничтожили над Курской областью, еще по два — над Белгородской, Воронежской областями и над Крымом.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

воронежская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, воронежская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, пво