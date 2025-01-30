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В НАТО признали превосходство российских БПЛА в Арктике, пишет Reuters - РИА Новости, 30.01.2025
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15:42 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/bespilotniki-1996388770.html
В НАТО признали превосходство российских БПЛА в Арктике, пишет Reuters
В НАТО признали превосходство российских БПЛА в Арктике, пишет Reuters - РИА Новости, 30.01.2025
В НАТО признали превосходство российских БПЛА в Арктике, пишет Reuters
Страны Скандинавии и Северной Америки пытаются наверстать отставание от России в сфере производства беспилотников, устойчивых к низким температурам, которые... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:42:00+03:00
2025-01-30T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны Скандинавии и Северной Америки пытаются наверстать отставание от России в сфере производства беспилотников, устойчивых к низким температурам, которые характерны для арктического региона, стремясь приобрести их или разработать, передает агентство Рейтер со ссылкой на компании и оборонные ведомства из этих стран. "Нам всем приходится нагонять Украину и Россию", - заявил агентству Ларс Лервик, командующий норвежскими вооруженными силами. Опросив 14 компаний и шесть оборонных ведомств из северных стран НАТО, агентство пришло к выводу, что их военная промышленность в ускоренном темпе пытается приобрести или разработать беспилотники, способные действовать в арктических условиях. Как пишет агентство, при низких температурах лопасти дронов покрываются льдом, что приводит к нарушению аэродинамики. Согласно экспертам и операторам беспилотников, наибольшие трудности возникают при температуре от +8 до -10 градусов по Цельсию. В частности, как сообщили агентству ВС Канады, ведомство планирует приобрести 24 морозоустойчивых беспилотника средних размеров и еще 40 небольших дронов. Сейчас в распоряжении канадских ВС находятся около 150 беспилотников.
https://ria.ru/20250129/dron-1996127375.html
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в мире, технологии, северная америка, россия, украина, нато
В мире, Технологии, Северная Америка, Россия, Украина, НАТО
В НАТО признали превосходство российских БПЛА в Арктике, пишет Reuters

Reuters: северные страны НАТО пытаются догнать РФ в сфере морозоустойчивых БПЛА

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны Скандинавии и Северной Америки пытаются наверстать отставание от России в сфере производства беспилотников, устойчивых к низким температурам, которые характерны для арктического региона, стремясь приобрести их или разработать, передает агентство Рейтер со ссылкой на компании и оборонные ведомства из этих стран.
«
"Нам всем приходится нагонять Украину и Россию", - заявил агентству Ларс Лервик, командующий норвежскими вооруженными силами.
Опросив 14 компаний и шесть оборонных ведомств из северных стран НАТО, агентство пришло к выводу, что их военная промышленность в ускоренном темпе пытается приобрести или разработать беспилотники, способные действовать в арктических условиях.
Как пишет агентство, при низких температурах лопасти дронов покрываются льдом, что приводит к нарушению аэродинамики. Согласно экспертам и операторам беспилотников, наибольшие трудности возникают при температуре от +8 до -10 градусов по Цельсию.
В частности, как сообщили агентству ВС Канады, ведомство планирует приобрести 24 морозоустойчивых беспилотника средних размеров и еще 40 небольших дронов. Сейчас в распоряжении канадских ВС находятся около 150 беспилотников.
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