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В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС - РИА Новости, 30.01.2025
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20:27 30.01.2025 (обновлено: 20:28 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/berlin-1996487557.html
В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС
В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС - РИА Новости, 30.01.2025
В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС
Штаб-квартира Христианско-демократического союза, дом Конрада Аденауэра, была эвакуирована в четверг в Берлине, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Штаб-квартира Христианско-демократического союза, дом Конрада Аденауэра, была эвакуирована в четверг в Берлине, сообщил таблоид Bild. "Всем сотрудникам штаб-квартиры ХДС было предложено покинуть дом Конрада Аденауэра в Берлине. Представитель партии подтвердила это изданию Bild", - пишет издание. Сообщается, что недалеко от здания в четверг вечером ожидается акция протеста против ХДС, но связана ли с ней эвакуация - пока непонятно. Ранее в четверг издание WAZ сообщило, что офисы ХДС были измазаны краской в двух городах Германии - Дортмунде и Люнене - после того, как партия проголосовала за ужесточение миграционного законодательства в парламенте вместе с правой "Альтернативой для Германии" (АдГ). В среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Среди голосовавших за инициативу представители фракции АдГ, парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), против - представители "Зелёных" и Социал-демократической партии (СДПГ). Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения в Ашаффенбурге.
https://ria.ru/20250125/berlin-1995492846.html
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в мире, германия, берлин (город), дортмунд, сара вагенкнехт, олаф шольц, алиса вайдель, хдс/хсс
В мире, Германия, Берлин (город), Дортмунд, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС
В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС

Bild: в Берлине эвакуировали штаб-квартиру Христианско-демократического союза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Штаб-квартира Христианско-демократического союза, дом Конрада Аденауэра, была эвакуирована в четверг в Берлине, сообщил таблоид Bild.
"Всем сотрудникам штаб-квартиры ХДС было предложено покинуть дом Конрада Аденауэра в Берлине. Представитель партии подтвердила это изданию Bild", - пишет издание.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Берлине 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ и Трампа
25 января, 21:03
Сообщается, что недалеко от здания в четверг вечером ожидается акция протеста против ХДС, но связана ли с ней эвакуация - пока непонятно.
Ранее в четверг издание WAZ сообщило, что офисы ХДС были измазаны краской в двух городах Германии - Дортмунде и Люнене - после того, как партия проголосовала за ужесточение миграционного законодательства в парламенте вместе с правой "Альтернативой для Германии" (АдГ).
В среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Среди голосовавших за инициативу представители фракции АдГ, парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), против - представители "Зелёных" и Социал-демократической партии (СДПГ).
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ.
Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения в Ашаффенбурге.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Германии пройдут демонстрации союзов работодателей и предприятий
29 января, 00:52
 
В миреГерманияБерлин (город)ДортмундСара ВагенкнехтОлаф ШольцАлиса ВайдельХДС/ХСС
 
 
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