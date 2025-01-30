https://ria.ru/20250130/berlin-1996487557.html

В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС

В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС - РИА Новости, 30.01.2025

В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС

Штаб-квартира Христианско-демократического союза, дом Конрада Аденауэра, была эвакуирована в четверг в Берлине, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:27:00+03:00

2025-01-30T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Штаб-квартира Христианско-демократического союза, дом Конрада Аденауэра, была эвакуирована в четверг в Берлине, сообщил таблоид Bild. "Всем сотрудникам штаб-квартиры ХДС было предложено покинуть дом Конрада Аденауэра в Берлине. Представитель партии подтвердила это изданию Bild", - пишет издание. Сообщается, что недалеко от здания в четверг вечером ожидается акция протеста против ХДС, но связана ли с ней эвакуация - пока непонятно. Ранее в четверг издание WAZ сообщило, что офисы ХДС были измазаны краской в двух городах Германии - Дортмунде и Люнене - после того, как партия проголосовала за ужесточение миграционного законодательства в парламенте вместе с правой "Альтернативой для Германии" (АдГ). В среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Среди голосовавших за инициативу представители фракции АдГ, парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), против - представители "Зелёных" и Социал-демократической партии (СДПГ). Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения в Ашаффенбурге.

https://ria.ru/20250125/berlin-1995492846.html

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в мире, германия, берлин (город), дортмунд, сара вагенкнехт, олаф шольц, алиса вайдель, хдс/хсс