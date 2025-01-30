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СМИ назвали причину закрытия воздушного пространства Бельгии - РИА Новости, 30.01.2025
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18:45 30.01.2025 (обновлено: 19:34 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/belgiya-1996472806.html
СМИ назвали причину закрытия воздушного пространства Бельгии
СМИ назвали причину закрытия воздушного пространства Бельгии - РИА Новости, 30.01.2025
СМИ назвали причину закрытия воздушного пространства Бельгии
Причиной технического сбоя, который привел к временному закрытию воздушного пространства Бельгии, стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:45:00+03:00
2025-01-30T19:34:00+03:00
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Причиной технического сбоя, который привел к временному закрытию воздушного пространства Бельгии, стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac), сообщило издание Soir."По нашей информации, проблема связана с отказом радара Canac", — говорится в сообщении.Международный аэропорт Брюсселя ранее в четверг сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии.Сейчас авиасообщение в Бельгии, остановленное в течение примерно часа, постепенно восстанавливается после устранения технических неполадок.
https://ria.ru/20250130/belgiya-1996458574.html
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бельгия, в мире, брюссель
Бельгия, В мире, Брюссель
СМИ назвали причину закрытия воздушного пространства Бельгии

Причиной технического сбоя в авиасообщении Бельгии стал отказ основного радара

© РИА Новости / Владимира ЗегоновБельгия
Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Владимира Зегонов
Бельгия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Причиной технического сбоя, который привел к временному закрытию воздушного пространства Бельгии, стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac), сообщило издание Soir.
«
"По нашей информации, проблема связана с отказом радара Canac", — говорится в сообщении.
Международный аэропорт Брюсселя ранее в четверг сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии.
Сейчас авиасообщение в Бельгии, остановленное в течение примерно часа, постепенно восстанавливается после устранения технических неполадок.
Брюссель - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляют
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