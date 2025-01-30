https://ria.ru/20250130/belgiya-1996472806.html

СМИ назвали причину закрытия воздушного пространства Бельгии

СМИ назвали причину закрытия воздушного пространства Бельгии - РИА Новости, 30.01.2025

СМИ назвали причину закрытия воздушного пространства Бельгии

Причиной технического сбоя, который привел к временному закрытию воздушного пространства Бельгии, стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:45:00+03:00

2025-01-30T18:45:00+03:00

2025-01-30T19:34:00+03:00

бельгия

в мире

брюссель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153254/98/1532549868_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d05fa153cc714c8cc0661af81d402cdc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Причиной технического сбоя, который привел к временному закрытию воздушного пространства Бельгии, стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac), сообщило издание Soir."По нашей информации, проблема связана с отказом радара Canac", — говорится в сообщении.Международный аэропорт Брюсселя ранее в четверг сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии.Сейчас авиасообщение в Бельгии, остановленное в течение примерно часа, постепенно восстанавливается после устранения технических неполадок.

https://ria.ru/20250130/belgiya-1996458574.html

бельгия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бельгия, в мире, брюссель